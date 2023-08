Melexis réalise un bon 2e trimestre et revoit ses prévisions à la hausse

La société Melexis, spécialisée dans les capteurs et actionneurs semi-conducteurs, principalement pour l’automobile, a fait état mercredi d’un chiffre d’affaires de 236,7 millions d’euros au deuxième trimestre 2023, en progression de 14% par rapport à la même période de 2022. L’entreprise a revu ses prévisions de ventes et bénéfices à la hausse pour l’année.

Son résultat d’exploitation (résultat avant intérêts et taxes, ebit) atteint 67,5 millions d’euros (28,5% du chiffre d’affaires), en hausse de 18% par rapport au même trimestre de l’année dernière. Quant à son bénéfice net, il se monte à 51,9 millions d’euros ou 1,28 euro par action, soit une hausse de 9% par rapport au deuxième trimestre de 2022.

Sur le premier semestre de l’année, l’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de 465,3 millions d’euros, en hausse de 19% par rapport à la même période l’an dernier. Le résultat d’exploitation atteint 128,6 millions (+20%) et le bénéfice net est de 102,8 millions (+7%).

91% pour l’automobile

Les ventes au secteur de l’automobile représentaient 91% des ventes totales, aussi bien au second trimestre qu’au cours du premier semestre.

« Comme nous avons pu réaliser une croissance séquentielle régulière, nous augmentons nos prévisions de ventes et de bénéfices pour l’année entière », souligne le CEO de Melexis, Marc Biron. « En outre, nous prévoyons désormais des dépenses en capital plus élevées que prévu au début de 2023, principalement en raison de la construction rapide de notre nouvelle installation de tests en Malaisie. »

Pour le troisième trimestre, Melexis prévoit un chiffre d’affaires allant de 245 à 250 millions d’euros. L’entreprise s’attend en outre à une augmentation des ventes de 14 à 16% pour l’ensemble de l’année.