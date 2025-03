Marc Coucke et Philippe Vlerick veulent acquérir Smartphoto

Marc Coucke et Philippe Vlerick projettent d’acquérir Smartphoto, a annoncé l’entreprise de produits photo personnalisés en marge de la présentation de ses résultats annuels.

Les deux entrepreneurs détenaient déjà 28,85 % des actions via leur entité Alyrick. Deux autres actionnaires, Shopinvest et De Vleterbeek, ont vendu mardi leur participation de 18,24 % à cette dernière. Laissant donc 47,09 % de la société à l’entité détenue par Marc Coucke et Philippe Vlerick.

Le seuil de 30 % de participation ayant été dépassé, une offre publique d’achat obligatoire pour toutes les actions Smartphoto en circulation a été lancée. Cette offre proposera 28,5 euros par action, soit une prime de 46,15 % par rapport au cours de l’action lors de la clôture de la Bourse de Bruxelles lundi.

L’offre est soutenue par le conseil d’administration du groupe.

La cotation des actions Smartphoto a été suspendue en bourse mardi matin.