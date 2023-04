William Mosseray rejoint seewhy

L’ancien directeur de Belgacom devient, au côté de Pascale Simon et Anne Sophie Pijcke, le troisième partenaire de cette société spécialisée dans les services aux conseils d’administration.

Voici tout juste deux ans, en mai 2021 Pascale Simon et Anne Sophie Pijcke portaient sur les fonts baptismaux seewhy, une société spécialisée dans les services au conseil d’administration. Ancienne partenaire de Heidrick & Struggle, Pascale Simon y apportait son expérience d’une vingtaine d’années chez les « chasseurs de têtes ». Conseillère spéciale du groupe Euronext sur les thématiques ESG et membre du conseil d’administration du forum Ethibel, Anne Sophie Pijcke ajoutait ses connaissances de juriste spécialisée dans les thématiques environnementales, sociales et de gouvernance. Le duo est désormais un trio : William Mosseray a en effet rejoint la société. Il en devient le troisième partenaire et son profil vient renforcer l’offre de compétences de seewhy.

Trois profils complémentaires

William Mosseray a été pendant plus de 17 ans chez Belgacom où il a intégré le comité exécutif, avant de rejoindre le consultant Eric Salmon & Partners comme partenaire, puis Engie en qualité de « Vice President Strategic Group Resourcing ».

«William a un background complémentaire aux nôtres. Le fait qu’il nous rejoigne est enthousiasmant, se réjouit Pascale Simon. Pourquoi avons-nous voulu nous élargir ? Parce qu’il y a énormément de travail pour accompagner les conseils, les aider à soutenir et challenger le management, poursuit-elle. William a une longue expérience dans la dynamique d’équipe, le coaching de CEO, le développement d’équipes dans le cadre de fusion ou d’acquisition…. Son arrivée reflète notre volonté d’élargir nos compétences, afin d’accompagner les conseils d’administration, de les aider à avoir une meilleure gestion de leurs relations avec le management, à affronter les successions, les périodes de crise. Afin d’aider aussi les comités de nomination et de rémunération à fixer des objectifs incluant des éléments de durabilité et à adapter leurs modèles de rémunération ».

Beaucoup à faire

Seewhy a déjà une clientèle très diversifiée de grandes et moyennes sociétés actives dans la consommation, la finance, l’énergie, l’industrie. Mais elle estime qu’il il y a encore beaucoup à faire en Belgique pour renforcer les conseils d’administration.

« Nous sommes encore très loin des conseils diversifiés, professionnels, porteurs d’une large palette d’expériences, tels qu’ils existent dans le monde anglo-saxons, » observe Pascale Simon. Et à cela s’ajoute la nécessité de plus en plus urgente d’intégrer la dimension de durabilité et la compréhension des enjeux technologiques. « Il y a des sociétés dans lesquelles le management déplore ne pas avoir assez de soutien du conseil par rapport à ce qu’il réalise en matière d’ESG, car cela implique d’avoir une vision qui soit davantage à long terme et pas seulement centrée sur la rentabilité immédiate et les objectifs financiers à court terme ».

Beaucoup d’administrateurs méconnaissent par exemple les évolutions de la réglementation qui pourraient toucher leur société, voire les toucher à titre personnel.

« Si certains textes en discussion passent, il pourrait arriver que les administrateurs deviennent responsables en leur nom propre dans le cas où la société n’a pas réduit son impact environnemental », avertit Pascale Simon. « Il faut donc s’assurer que dans un conseil il y ait au moins quelqu’un autour de la table qui connaisse ces enjeux, sache ce qu’ils signifient et puisse s’assurer que la société a pris les bonnes décisions. De même, au niveau technologique, beaucoup de personnes dans les conseils sont incapables de challenger les choix pris par le management ».