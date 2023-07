Testament de Berlusconi : qui a reçu quoi ?

Silvio Berlusconi, homme d’affaires et ancien Premier ministre italien, est décédé le 12 juin. Ses héritiers sont désormais connus : qui obtient son empire et son patrimoine ?

Près d’un mois après le décès du Cavaliere, son testament est rendu public. Ce sont des actifs estimés à une valeur d’environ 6,3 milliards d’euros que ses héritiers vont se départager.

Entreprise

Berlusconi avait une part de 61,3% dans Fininvest, une holding qui détenait certaines de « ses » entreprises, comme MFE-MediaForEurope (qui contrôle le groupe Mediaset en Italie et en Espagne et a des parts dans un groupe médiatique allemand), le gestionnaire d’actifs Banca Mediolanum et le club de foot de Monza. Berlusconi est également connu comme l’emblématique président de l’AC Milan, mais il avait vendu ses parts en 2016.

Deux tiers de cette part dans Fininvest sont divisés en cinq et partagés entre ses cinq enfants, rapporte Reuters. L’autre tiers est divisé en deux revient à ses deux enfants aînés, Marina et Pier Silvio, les seuls qui sont actifs dans l’entreprise. Les deux sont d’ailleurs désormais actionnaires majoritaires, s’ils réunissent leurs parts en vue de prendre des décisions.

Immobilier et œuvres d’art

Pour ses demeures, ses objets d’art et autre patrimoine, l’ancien Premier ministre italien a fait le même calcul, classique dans la loi italienne. Deux tiers divisés en cinq pour tous les enfants, et les deux premiers reçoivent la moitié d’un tiers en plus.

En d’autres mots, Marina et Pier Silvio Berlusconi héritent (ensemble) de 60% du patrimoine, tandis que les trois autres – Barbara, Eleonora et Luigi – héritent (ensemble) de 40% du patrimoine.

Cash

Le testament prévoit également des versements d’argent liquide. La compagne du défunt, la députée et camarade de parti (Forza Italia) Marta Fascina hérite de 100 millions d’euros. Même somme pour le frère de l’homme d’affaires, Paolo. Son ami de longue date Marcello Dell’Utri, condamné pour complicité d’association mafieuse et pour avoir servi de relai entre un parrain et Berlusconi, hérite lui de 30 millions d’euros.