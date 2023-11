Solvay: un bonus de 12 millions d’euros prévu pour Ilham Kadri 

L’actuel CEO de Solvay, Ilham Kadri, devrait toucher une prime de 12 millions d’euros pour la scission du groupe chimique. Un montant rare en Belgique, rapporte L’Echo.

La scission du géant de la chimie Solvay, vieux de 160 ans, en deux sociétés autonomes – Solvay et Syensqo – devrait se concrétiser d’ici la fin de l’année. En marge de ses résultats trimestriels la semaine dernière, l’entreprise a annoncé le nom des futurs dirigeants des deux sociétés. Ilham Kadri, actuel CEO de Solvay, dirigera Syensqo, tandis que Philippe Kehren la remplacera à la tête de Solvay. Si la scission est approuvée lors d’une assemblée générale extraordinaire le 8 décembre prochain, Syensqo fera son entrée à la bourse de Bruxelles trois jours plus tard.

Dix fois son salaire fixe

Ce travail de scission a été mis en oeuvre par Ilham Kadri. Dans ce cadre, une prime de 12 millions d’euros est recommandée par le conseil d’administration, comme en atteste une proposition de résolution à retrouver dans la convocation à l’AGE prochaine, révèle L’Echo sur son site. Un montant particulièrement élevé en Belgique, même pour Ilham Kadri, qui s’est hissée parmi les CEO du Bel 20 les mieux payés, commente le journal économique.

La rémunération de la CEO de Solvay en 2022 s’élevait à 4,8 millions d’euros, en hausse de près de 20% en un an. Ce salaire comprenait un fixe de 1,3 million d’euros et une partie variable de 3,5 millions. Ces douze millions représenteraient donc pas loin de dix fois son fixe et plus de trois fois la composante variable sur l’exercice écoulé, commente encore L’Echo.