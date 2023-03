Qui était la baronne Myriam Ullens de Schooten Whettnal ?

La baronne Myriam Ullens de Schooten Whettnal, femme d’affaires wallonne et philanthrope, a été abattue par son beau-fils devant sa villa mercredi matin. Portrait.

Le corps de Mme Ullens a été retrouvé hier matin devant sa villa à Ohain, une commune du Brabant wallon située dans l’arrondissement de Lasne. Les services d’urgence se sont rendus sur place, mais n’ont pu que constater le décès.

La baronne Myriam Ullens de Schooten Whettnal est née Myriam Lechien. Elle va passer son enfance en Allemagne, où son père était officier de l’armée belge. Elle sera envoyée à l’âge de 15 ans dans un internat en Belgique. Elle restera ensuite en Belgique pour finir ses études d’abord à Namur puis à Liège.

Jeune entrepreneuse

A l’âge de 24 ans, elle crée sa première entreprise, un service de livraison de salades “La Petite Salade”. Elle la vend quatre ans plus tard pour ouvrir Sweetly. Une pâtisserie située avenue Louise à Bruxelles et spécialisée dans la préparation de gâteaux pour des grands chefs.

En 1991, elle rencontre son futur mari, le baron Guy Ullens. L’homme est à la tête d’une immense fortune familiale qu’il doit à la Raffinerie tirlemontoise. Celle-ci a été vendue en 1989 pour un milliard d’euros au géant allemand du sucre Südzucker. Il va aussi créer Eurocan Belgium, qui sera l’un des premiers fabricants d’emballages métalliques en Europe. Il va également investir dans l’agroalimentaire via la holding Artal Luxembourg précise encore L’Avenir. Le milliardaire belge avait par la suite acheté Weight Watchers International.

Sa fortune est estimée à plus de 2 milliards d’euros. Il va cependant prendre sa retraite en 2000 pour se consacré à plein temps à sa collection d’art et depuis sa fortune aurait perdu de sa superbe selon HLN.

Bonnes oeuvres et « Maison Ullens »

Elle va vendre Sweetly après son mariage pour pouvoir se consacrer à des organisations à but non lucratif. Avec son mari, elle va s’installer au Népal. Elle y fonde un orphelinat et deux refuges pour les enfants dans le besoin. Mais aussi une école à Lalitpur. Elle sera la première école au Népal à proposer le programme du diplôme du baccalauréat international.

Après avoir survécu à un cancer du sein en 2003, elle fonde la Fondation Mimi Ullens en 2006. Son but est d’offrir un soutien psychologique à des patients atteints de cancer dans sept centres oncologiques en Belgique et en France.

Elle va aussi, en 2009, lancer sa marque de vêtement «Maison Ullens». Une marque aujourd’hui disponible dans 70 magasins dans le monde et qui possède des boutiques à Paris, New York, Londres et Aspen. Des tenues nomades et raffinées par forcement accessible à toutes les bourses puisqu’il faut compter jusqu’à 4 500 euros pour une tenue.

Amie du couple royal

Mme Ullens se mouvait facilement entre bonnes œuvres et dîners chics ou encore séjours au ski avec Philippe et Mathilde. Le couple royal belge séjournait chez elle lorsqu’il allait skier en Suisse à Verbier. Si Mathilde et « Mimi » étaient proches, il semble que le roi et le baron Guy Ullens, l’étaient encore plus. Ce dernier aurait régulièrement emmené Philippe, alors qu’il n’était que prince héritier, en Chine. Le baron est d’ailleurs propriétaire de la plus grande collection d’art moderne chinois au monde et a même un musée à Pékin, le Ullens Center for Contemporary Art (UCCA)

Tuée par son beau-fils

Myriam Ullens avait deux enfants d’un premier mariage. Myriam Ullens était en effet la seconde femme du baron Guy Ullens de Schooten Whettnall. Celui-ci avait épousé en 1955 Micheline Franckx avec qui il a eu quatre enfants. Ce serait l’un d’eux, Nicolas Ullens (58 ans), qui aurait tué la baronne. Le mobile n’est cependant pas encore clair. Selon certaines sources, le mobile du meurtre pourrait être lié à des problèmes d’héritage. Il se dit que la belle-mère de Nicolas Ullens dilapidait la fortune de son mari, qui avait été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC). Le parquet du Brabant wallon n’accrédite aucune de ces informations et hypothèses.

Le fils de Guy Ullens, n’est pas un inconnu des médias car il avait accusé le vice-premier ministre de l’époque, Didier Reynders, de blanchiment d’argent et de corruption. Une information judiciaire avait été ouverte à l’encontre de l’homme politique, puis classée sans suite en septembre 2019. Il a travaillé à la Sûreté de l’État de 2007 à 2018 et a utilisé des dossiers secrets de la Sûreté de l’État pour étayer sa théorie. Reconverti depuis en tant qu’indépendant pour une société de consultance, précise Le Soir, « il poursuivait sa croisade, notamment par le biais d’un site internet, contre Didier Reynders et son fidèle bras droit Jean-Claude Fontinoy. »

Le meurtrier présumé a été privé de liberté et devait être entendu par les enquêteurs dans le courant de l’après-midi de mercredi. Un juge d’instruction a été saisi du dossier. L’enquête a été confiée à la police judiciaire fédérale.