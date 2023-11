Podcast : Pierre Marcolini, chocolatier

Le chocolatier, Pierre Marcolini, raconte son extraordinaire parcours. “La Maison existe depuis 1995, raconte-t-il. J’ai commencé dans 30 mètres carrés, nous sommes passés aujourd’hui à 3000 mètres carrés et on ne s’arrête pas là puisque nous allons ouvrir un atelier supplémentaire, en restant à Bruxelles. La Maison Marcolini, c’est désormais plus de 400 collaborateurs, avec des gens d’un talent extraordinaire ».

Pierre Marcolini évoque l’importance de travailler en direct avec les producteurs, vante les vertus d’une économie circulaire et de trouver des fèves qui soient rares. “Je fais plus de 100 000 kilomètres par an pour en trouver. Cela fait toute la différence, cela fait un chocolat d’auteur.”