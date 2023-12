Podcast: Pascale Delcomminette, Administratrice générale de l’AWEX

L’Administratrice générale de l’AWEX souligne avec vigueur que les entreprises wallonnes ne sont pas repliées sur elles-mêmes, mais concentrées sur les pays proches et européens, question de réalité économique.

Elle constate aussi que certaines PME ont vraiment de plus en plus l’ambition aussi d’aller plus loin, de compléter un peu leur portefeuille de clients en allant au-delà des frontières européennes.