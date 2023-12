Piet Vandendriessche à la tête de l’Union belge

En fin de semaine dernière, l’Union belge a nommé Piet Vandendriessche au poste de CEO.

C’est une énorme surprise et une sacrée bonne pioche pour la fédération royale belge de football.

Juriste de formation, le Roularien est connu pour avoir été pendant sept ans le patron de Deloitte Belgium où il aura travaillé plus de 20 ans. Il y a doublé le personnel et boosté l’emploi féminin tout en ayant fait progresser le chiffre d’affaires du consultant de 432 à 706 millions d’euros.

Grand cycliste (il parcourt plus de 6.000 kilomètres par an), il a aussi dopé les possibilités de mobilité alternative au sein de ce membre du Big Four et présidé au déménagement à Brussels Airport.

Ce poids lourd de l’économie belge prendra ses fonctions à la mi-janvier.