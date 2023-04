Mithra dévoile le nom de son nouveau CEO

L’entreprise pharmaceutique liégeoise Mithra a officialisé David H. Solomon comme nouveau CEO mardi. Il entrera en fonction à partir du 11 avril de cette année.

David H. Solomon remplace ainsi Leon Van Rompay à ce poste. Par le passé, il a notamment occupé plusieurs fonctions dirigeantes dans les secteurs des sciences de la vie, de la biotechnologie et de l’industrie pharmaceutique aux États-Unis et en Europe.

« Je suis honoré d’avoir l’opportunité de diriger Mithra (…). La santé des femmes a été mal desservie et, chez Mithra, nous nous engageons à continuer à innover des solutions thérapeutiques pour aider les femmes et à traduire la science en valeur significative pour les patients et les investisseurs », a-t-il notamment déclaré.