Même sans jouer, Roger Federer toujours au top du sport business

Malgré sa retraite, l’ancien champion de tennis Roger Federer a engrangé pas moins de 95 millions de dollars de revenus l’an dernier, selon le magazine Forbes.

Même après avoir rangé sa raquette, Roger Federer continue de très, très bien gagner sa vie. A 41 ans, le Suisse est même le seul retraité à figurer dans le top 10 du dernier classement des sportifs les mieux payés établi chaque année par le magazine Forbes. Classement dont les premières places sont trustées cette année par trois footballeurs toujours en activité, à savoir le Portugais Cristiano Ronaldo (136 millions de dollars de gains en 2022), l’ancienne star du Barça Lionel Messi (130 millions) et l’attaquant du PSG Kylian Mbappé (120 millions).

Rolex, Moët & Chandon…

Sans avoir joué le moindre match en compétition officielle depuis le gazon de Wimbledon, Federer aurait d’après Forbes engrangé 95 millions de dollars (86 millions d’euros) de revenus l’an dernier, ce qui le place au neuvième rang des athlètes les mieux payés de la planète, juste devant le basketteur américain Kevin Durant. Merci les juteux contrats de sponsoring et autres revenus de licence.

L’ancien numéro un mondial peut en effet se targuer de voir son nom et son image associés à une douzaine de sponsors. Et non des moindres puisqu’il s’agit entre autres des montres Rolex, de la maison Moët & Chandon, des chocolats Lindt ou encore de la marque de vêtements japonaise Uniqlo avec laquelle il a signé un contrat de 300 millions de dollars sur dix ans. Une liste qui continue d’ailleurs de s’allonger. Pas plus tard que la semaine dernière, lors du Met Gala à New York, un gala annuel de charité, la star Suisse a présenté une paire de lunettes siglée de sa propre marque “RF” et conçue par la marque américaine Oliver Peoples. Jouant au entrepreneur, le Bâlois détient également une participation importante dans la société suisse de chaussures On, en pleine croissance.

Carrière de businessman

C’est que malgré son retrait des courts depuis septembre 2022, l’homme aux 20 titres en Grand Chelem jouit d’une popularité et d’une sympathie qui sont restées intactes et lui permettent de poursuivre sa brillante carrière d’homme d’affaires. “Federer est un ambassadeur intemporel dont l’image et la carrière de marque dépassent son statut d’ancien joueur”, résume Emmanuel Bayle, professeur de gestion de sport à l’Université de Lausanne, dans la Tribune de Genève. “C’est un excellent communicant maîtrisant plusieurs langues et un citoyen du monde intéressant dans un contexte de mondialisation”, poursuit Michel Desbordes, professeur de marketing à l’Université de Paris-Saclay, toujours dans les colonnes du quotidien genevois. De quoi donc faire du légendaire tennisman l’un des sportifs les plus bankable de sa génération.