Maxime Collard, élu Chef de l’année 2024

Ce lundi après-midi à Brussels Expo avait lieu la présentation du guide Gault&Millau Benelux 2024, le 21e du nom. L’occasion pour Maxime Collard (La Table de Maxime) d’être élu Chef de l’année 2024.

Une récompense amplement méritée pour ce natif de la province de Luxembourg qui, depuis 15 ans, développe un concept total (avec accueil hôtelier) à Our, l’un des plus beaux villages de Wallonie. Il faut aussi épingler l’entrée en force de quatre chefs francophones dans le guide : Benoit Neusy décroche d’emblée un 14 sur 20 pour l’Impératif d’Eole, Fabrizzio Chirico un 14,5 pour le retour de son Délice du Jour, Benjamin Laborie un 15 pour sa Table à Lasne et, enfin, Christophe Hardiquest un 16,5 pour Menssa.

Avec le retrait de Peter Goossens du Hof Van Cleve, ce sont désormais Sang-Hoon Degeimbre (L’Air du Temps) et Tim Boury qui, selon le guide jaune, représentent ce qui se fait de mieux en Belgique. Parmi les autres résultats, signalons le titre de gastro-bistro de l’année décroché par Monsieur V (Linkebeek) et celui de Sommelier de l’année par Jeno Del Turco (Chalet de la Forêt), récemment élu par ses pairs Meilleur Sommelier de Belgique.