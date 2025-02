Mark Zuckerberg et Elon Musk divisent les Américains

Les deux figures de la tech américaine ne suscitent plus l’admiration que pour les réussites entrepreneuriales qu’ils incarnent. A l’inverse, leur (prises de) position divisent désormais profondément les Américains.

Les grandes figures de la tech, comme Elon Musk et Mark Zuckerberg, ne font pas forcément l’unanimité. Une récente étude du Pew Research Center révèle en effet que les Américains ont une perception majoritairement défavorable de ces deux figures emblématiques. Cette enquête, menée du 27 janvier au 2 février 2025 auprès de 5 086 adultes, met en lumière des opinions très différents et des clivages politiques significatifs concernant les boss de Tesla et Facebook.

Selon l’étude, 54 % des Américains ont une opinion défavorable(dont 36% très défavorable) du “special government employee”, dirigeant le Department of Government Efficiency avec pour mission de réduire les dépenses fédérales. dont 36 % très défavorable. L’engagement politique et les proses de positions très marquées de Musk ne sont pas étrangers à cette opposition : si 73 % des Républicains et des indépendants à tendance républicaine voient Musk d’un bon œil, 85 % des Démocrates, par contre, ont une opinion défavorable. Qui semble de plus en plus marquée aux Etats-Unis puisque le « duo » qu’il forme avec Trump continue de susciter le mécontentement. Des mouvements vont même jusqu’à boycotter la marque Tesla dont il est à l’origine.

Mark Zuckerberg, patron de Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, suscite une désapprobation plus uniforme… et plus forte. L’étude indique que 66 % des Américains ont une opinion défavorable de lui, dont 26 % très défavorable, tandis que seulement 25 % expriment une opinion favorable, avec un maigre 2 % très favorable. Par contre, l’homme semble déplaire dans les deux camps politiques. Les majorités des deux bords politiques partagent, en effet, une vision négative. Ce qui dérange les Américains chez Zuck’ ? La gestion des données personnelles et l’influence des réseaux sociaux sur la société. L’homme continue de faire face à des critiques concernant la manière dont Meta gère les questions de confidentialité, de désinformation et d’impact social.