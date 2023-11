Le management du secteur financier compte de plus en plus de femmes

Pour la première fois en 2022, la progression de la proportion de femmes s’étend à tous les niveaux de management, ressort-il du quatrième rapport annuel de Women in Finance Belgium, qui dresse un état des lieux de l’évolution de la mixité dans les postes de gestion dans le secteur financier en 2022.

Women in Finance est une association regroupant 55 institutions financières qui représentent ensemble plus de 90% de ce domaine d’activité.

Les femmes comptaient pour près de la moitié (46,5%) des cadres intermédiaires dans le secteur en 2022, contre 45,9% en 2021 et 45,2% en 2020. C’est particulièrement dans les entreprises de plus de 2.000 employés que le seuil de 40% est franchi.

Elles représentaient un tiers (32,2%) des cadres supérieurs contre 30,4% un an auparavant et 28,9% l’année précédente. Là aussi, les grosses entreprises présentent une plus grande proportion de femmes.

Un quart des personnes composant les comités exécutifs (25,4%) et les conseils d’administration (26,9%) étaient de sexe féminin, contre 21 à 24,4% en 2020 et 2021. Les comités exécutifs avaient toutefois connu une légère baisse en 2020 avant de s’aligner sur une tendance à la hausse.

En légère progression

De manière générale, 52,8% de femmes composaient le personnel du secteur financier l’an dernier. Là aussi, une très légère progression vis-à-vis des deux rapports précédents (52,4%) est à noter.

Autre nouveauté révélée dans cette édition: le secteur a atteint en 2022 un seuil de d' »équilibre de genre » avec au minimum 40% de représentation de femmes au niveau des promotions dans un rôle managérial intermédiaire (49,8%) et du recrutement (47,2%).

Sur ce dernier point, les entreprises plus petites semblent plus impliquées, avec 49% de nouvelles recrues féminines contre 46,9% chez les sociétés de plus de 2.000 employés.