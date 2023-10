La fortune de Bill Gates bientôt dépassée… par celle de son ancien assistant

Bill Gates pourrait bientôt être dépassé dans le classement mondial des milliardaires. Non par ses « concurrents » habituels comme Warren Buffett ou Mark Zuckerberg, mais par son ancien assistant, Steve Ballmer.

Quand un (ancien) employé devient plus riche que le fondateur de la boîte. C’est rare, mais cela peut arriver. Et cela pourrait bientôt être le cas pour le fondateur de Microsoft, Bill Gates. La fortune de son ancien assistant, Steve Ballmer, devrait bientôt dépasser la sienne.

L’homme, qui travaillait en réalité plus comme manager dans l’entreprise que comme assistant personnel de Gates, est aujourd’hui la cinquième fortune mondiale, selon le classement des milliardaires de Bloomberg. A l’heure d’écrire ces lignes, sa fortune pèse 115 milliards de dollars, contre 121 pour Bill Gates. Ce dernier garde une marge d’avance, mais la différence s’est amenuisée ces derniers mois. Il y a trois mois, elle était encore de 17 milliards de dollars. Depuis le début de l’année, la fortune de Ballmer a gonflé de près de 30 milliards de dollars, contre 12 milliards de dollars pour Gates.

« L’assistant » pourrait donc bientôt dépasser le fondateur. Surtout que ce dernier fait souvent la Une de l’actualité avec des dons colossaux (dont un record de 20 milliards de dollars, il y a plus d’un an). Sa fortune dépasse déjà celle de Warren Buffett (111 milliards), Larry Page (110) de Google et Mark Zuckerberg de Meta (108), entre autres.

Pay package juteux

Ballmer a rejoint Microsoft en 1980, quatre ans après la fondation. Il a commencé avec un salaire (annuel) de 50.000 dollars, plus un bonus de 10% de la croissance des bénéfices qu’il aidait à générer. A terme, cela serait devenu trop excessif, et Microsoft aurait convenu de lui céder une part importante de l’entreprise, en actions, rappelle Forbes. En 2000, il est devenu CEO de l’entreprise. Il a quitté ce poste en 2014, avec 333 millions d’actions de Microsoft en poche.

Il aurait gardé la majorité de ces actions. Au fil des années, ces titres lui ont rapporté des dividendes. Ils ont aussi fait gonfler sa fortune, comme le cours de Microsoft n’a cessé de croître. Rien que cette année, avec le boom de l’IA en bourse, l’action a gagné près de 40%.

Dans le monde des grosses fortunes, Ballmer est ainsi une exception. D’abord car sa fortune repose sur un actif en particulier, alors que normalement les gestionnaires de portefeuilles et autres experts préconisent de se diversifier pour amoindrir les risques. Pour Ballmer, c’est en effet quitte ou double. Puis parmi les Elon Musk, Bernard Arnault, Jeff Bezos, Bill Gates et autres, il est le seul à n’avoir ni fondé l’entreprise en question, ni à être à sa tête aujourd’hui encore.