La BNB risque de se retrouver sans gouverneur le 1er janvier 

La reconduction de Pierre Wunsch comme gouverneur de la Banque nationale de Belgique (BNB) ne devait être qu’une formalité d’avant-réveillon pour le gouvernement fédéral mais c’était sans compter un dernier conseil des ministres restreint (kern) marqué par un blocage politique global.

Résultat: un certain nombre de dossiers en plan, dont celui de Pierre Wunsch. Son mandat de quatre ans arrivant à échéance le 1er janvier à minuit et étant donné que le gouvernement n’affiche pour l’heure aucune intention d’en rediscuter d’ici là, la BNB risque de se retrouver sans gouverneur au-delà de cette date, rapporte, « à bonnes sources », le journal L’Echo mercredi. La discussion politique est reportée au mois de janvier, confirme le cabinet du Premier ministre sans autre commentaire, mais d’autres sources évoquent une possible initiative cette semaine.