Google Belgique change de visage

Au 31 mars, l’emblématique Thierry Geerts quittera son poste de country manager de Google Belgique. Son poste sera repris par Tom De Block, actuel directeur commercial de Google.

Il était le visage du moteur de recherche en Belgique. Après plus de 12 années en tant que Country Manager de Google Belgium, Thierry Geerts quittera l’entreprise pour « trouver de nouveaux défis ». Il laisse sa place à Tom De Block, le directeur commercial de Google.

Ce départ n’est ni précipité ni non-souhaité, d’après le principal intéressé qui incarnait le visage de Google dans notre Royaume. « Je suis chez Google depuis douze ans et demi, et comme on dit toujours qu’il faut se réinventer, je trouve conséquent de se l’appliquer à soi-même », glisse-t-il. Lorsqu’il a été recruté pour « placer Google sur la carte en Belgique », l’équipe du moteur de recherche chez nous comptait 12 personnes. Ils sont 150 aujourd’hui dans l’équipe « commerciale » (à l’exclusion de toutes les activités de data center). Thierry Geerts a participé au lancement de nombreuses initiatives comme YouTube, notamment. Mais il se dit particulièrement fier de l’initiative belgo-belge « Atelier Digital » qui permet la formation des Belges au numérique (notamment les outils Google, mais pas que…).

Aujourd’hui Thierry Geerts soutient ne pas encore avoir décidé de ses « nouveaux défis » et se laisse le temps de la réflexion. « Pas facile de réfléchir à la prochaine étape quand on est passionné et hyper occupé, souligne le presque ancien boss de Google Belgium (il reste à son poste jusqu’au 31 mars). Je me laisse le temps… » Auteur de plusieurs livres sur la digitalisation, nul doute qu’il mettra à profit son image et son parcours pour rebondir dans l’écosystème de la tech et du numérique. A moins qu’il ne nous réserve d’autres surprises…