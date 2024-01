Françoise Chombar (Melexis) : “Nous perdons notre capacité à nous écouter les uns les autres”

En 2003, la coalition violette avait décidé que les sept centrales nucléaires belges devaient fermer avant 2025. Vingt ans plus tard, notre pays revient sur cette décision, après maintes hésitations. Pour Françoise Chombar, il est urgent d’améliorer le processus décisionnel à tous les niveaux.

Françoise Chombar a été CEO de Melexis jusqu’à l’été 2021. Depuis, elle a pris du recul en tant que présidente du conseil d’administration. Melexis conçoit notamment les puces qui permettent à l’éclairage de nos voitures de s’allumer automatiquement dans l’obscurité et constitue l’une des perles technologiques de notre pays. Lorsqu’en 2021, avant les vacances d’été, le gouvernement De Croo a semblé tourner le dos à la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires, Françoise Chombar, dérangée par cette décision, a pris son stylo. Puis, contre son gré, elle est devenue la porte-parole d’un groupe de citoyens demandant au gouvernement d’envisager au moins un report de la sortie du nucléaire.



Elle s’est d’abord fait rabrouer, mais deux ans plus tard, tous les détails pratiques sont sur le papier pour prolonger de 10 ans la durée de vie des centrales nucléaires de Doel 4 et de Tihange 3. Une victoire que Françoise Chombar ne veut pas célébrer.

TRENDS-TENDANCES. Vous avez été l’une des premières à tirer la sonnette d’alarme sur la sortie du nucléaire, dans un article d’opinion publié le 17 août 2021. “Le réseau électrique européen a échappé de peu à une panne générale le 8 janvier 2021. (…) La poursuite de la sortie du nucléaire augmente la probabilité d’un tel black-out”, écriviez-vous alors.

FRANÇOISE CHOMBAR. J’ai eu beaucoup de réactions agressives et négatives à ce sujet, ce qui m’a choquée, mais aussi des réactions incroyablement positives. De nombreuses personnes m’ont répondu: « Vous dites ce que nous pensons, mais nous ne transmettons pas nos idées aux décideurs politiques ». Il y avait un courant sous-jacent d’universitaires, d’ingénieurs, de chefs d’entreprise, et j’en passe, qui n’étaient pas entendus par notre gouvernement. Ces personnes ont dû tirer très fort sur ma manche, parce qu’elles voulaient que je lance une initiative citoyenne. Finalement, ce sont les PME de Flandre-Occidentale qui m’ont convaincue.

L’industrie manufacturière de Flandre-Occidentale a étédurement touchée par la crise énergétique. Vous avez des racines ouest-flandriennes, puisque vous êtes née à Menin et avez grandi à Wevelgem.

Nous nous sommes rendu compte que nous étions en train de conduire notre économie vers l’abîme. J’ai alors parlé à tous ceux qui voulaient nous parler. Nous sommes partis à la recherche de faits, de données scientifiques. Nous voulions rester loin de l’idéologie ou de la politique. Nous avons dressé la liste des questions épineuses qu’il fallait poser, des éléments nouveaux qu’il fallait faire émerger. Nous ne voulions vilipender personne et souhaitions contribuer au débat de manière constructive. Nous avons tout compilé entre Noël et le Nouvel An et notre site web keepthelightson.be a été mis en ligne le 17 février 2022.

L’une de ces questions épineuses était de savoir si l’impact de l’électrification sur le réseau n’avait pas été sous-estimé par Elia. Les conclusions tirées en France et aux Pays-Bas sont très différentes de celles tirées en Belgique. Entre-temps, le gestionnaire de réseau a réalisé une nouvelle étude et ajusté les estimations. Mais en 2022, les journaux continuaient à dire que nous ne savions pas de quoi nous parlions.

© Debby Termonia

Etes-vous satisfaite que les centrales nucléaires restent ouvertes plus longtemps ?

Il a été décidé que Doel 4 et Tihange 3 resteraient ouvertes pendant encore 10 ans, mais elles devraient rester ouvertes plus longtemps et il devrait y en avoir plus de deux. Maintenir les centrales nucléaires ouvertes sera moins coûteux que de construire je ne sais combien de nouvelles centrales à gaz pour maintenir la lumière allumée. La politique énergétique de notre pays est dictée par l’idéologie et n’est pas axée sur le public, ni sur notre prospérité, ni sur notre bien-être. Nous devons absolument, s’il vous plaît, dépolitiser la politique énergétique. C’est le cas aux Etats-Unis, par exemple, et en termes de politique énergétique, ils font beaucoup mieux. L’électrification est meilleure pour l’environnement et le climat. Nous devons absolument nous engager dans cette voie. Mais l’énergie, c’est plus que de l’électricité. L’énergie est le sang qui coule dans les veines de notre économie.

Vous écoute-t-on maintenant ?

Nous perdons la capacité à nous écouter les uns les autres, d’avoir un débat fondé sur des faits avec toutes les parties prenantes, avec les nuances nécessaires et en tenant compte de la complexité du monde, pour trouver des solutions. Je vois cela partout: dans les sciences, dans l’éducation… Je vois les discussions entre employeurs et employés. C’est nous contre eux. Chacun est convaincu de son bon droit. Si vous commencez par le « nous » et le « eux » et que vous dites que « dans le bon vieux temps, c’était mieux » ou si vous commencez à diffuser des faits alternatifs ou à effrayer les gens,… oui, vous n’arriverez à rien. Nous devons renforcer notre capacité à traiter les problèmes complexes. L’énergie, comme tant d’autres questions, est un sujet complexe.

La qualité de notre éducation est un autre problème épineux. Une solide connaissance de base me semble être le meilleur moyen de parvenir à une société tolérante. Il n’est pas nécessaire que tout le monde soit d’accord avec les autres. Je n’ai jamais rien appris des gens qui me disaient toujours « oui ».

Une économie forte commence par une éducation forte. La qualité de l’éducation se détériore, selon les études comparatives Pisa de l’OCDE. Pouvons- nous arrêter ce déclin ?

L’un de mes chevaux de bataille est que nous devons veiller à ce que les jeunes retrouvent le désir d’être utiles. Une économie ne peut bien fonctionner que si l’on a tous les profils, des plus abstraits aux plus pratiques, académiques et techniques, et tout ce qu’il y a entre les deux. Nous voulons que les enfants qui suivent un enseignement technique ou professionnel soient fiers de leurs études. Arrêtons aussi de parler de haut niveau de qualification et de bas niveau de qualification.

Il s’agit de trouver son talent et de le transformer en expertise grâce à l’éducation, dont les bénéfices peuvent rejaillir sur l’économie et la société. Le ministre néerlandais de l’Education, Robbert Dijkgraaf (D66), parle d’un éventail de cours, plutôt que d’une échelle à gravir. C’est dans cette direction que nous devons aller.

Ne mettons-nous pas trop l’accent sur les STIM (sciences, technologies, ingénierie, maths) dans l’éducation ?

Sans les STIM, tout s’écroule. Nous vivons dans un monde technologique qui évolue très rapidement. L’éducation est lente et ne suit pas complètement. On ne peut pas non plus dire après avoir obtenu son diplôme: maintenant, je n’ai plus rien à faire. C’est là que tout commence. Si une entreprise est bien gérée, les employés continueront à se former et à suivre les derniers développements. Tout le monde doit être capable de suivre dans ce monde technologique. Chacun doit pouvoir travailler avec un ordinateur, une tablette, un smartphone et l’internet.

Ce sont des compétences, mais il faut aussi des connaissances. Il faut savoir comment fonctionnent les médias sociaux, comment fonctionnent les algorithmes, comment les médias sociaux peuvent induire en erreur et comment se créent les chambres d’écho. C’est ce que l’on appelle l’éducation aux médias. Il doit y avoir un bon équilibre entre les connaissances et les compétences, car le pendule est parfois allé trop loin vers les compétences dans l’éducation. Veillons à ce que, dans la formation des enseignants, l’équilibre entre les compétences et les connaissances soit correct. Veillons à ce qu’il n’y ait pas que des silos, mais que les enseignants travaillent ensemble, que les écoles et les entreprises travaillent ensemble, que l’éducation soit liée aux grands défis sociétaux.

Supprimer les parapluies de l’éducation ?

Beaucoup d’institutions cherchent avant tout à se maintenir. Qu’il s’agisse des partis politiques, des faîtières de l’enseignement, des fédérations d’employeurs ou des syndicats, je pense que nous avons trop d’institutions dans ce pays. Toutes les institutions devraient régulièrement se redynamiser et se demander très clairement : quelle est notre mission et sommes-nous encore utiles ? Ne ferions-nous pas mieux de fusionner ? Ou ne ferions-nous pas mieux de nous séparer et de travailler plus localement ? Cette réflexion et cette autocritique manquent. Toutes les institutions ont tendance à se perpétuer et, à un moment donné, à oublier leur mission et les contributions qu’elles devraient apporter à l’économie, à la société, à la prospérité et au bien-être.

Vous vous êtes engagée à être un modèle pour les femmes dans les professions des STIM. Cela a-t-il beaucoup d’effet ?

Nos enfants sont « bombardés » de stéréotypes. C’est une responsabilité partagée. Les garçons se voient offrir des jouets plus techniques, les filles des jouets plus sociaux. Ils se comparent à leurs amis, le groupe auquel ils s’identifient le plus. Mais les filles et les garçons sont également traités différemment. Les gens ne le font pas consciemment, mais nous devons en prendre conscience. Les garçons sont félicités pour leurs bons résultats. Les filles sont beaucoup plus susceptibles d’être félicitées pour leur bonne conduite et leur courage. Ces différences subtiles de traitement font que les filles perdent très tôt la confiance dans le fait que les STIM sont faits pour elles. Des études montrent qu’une courte visite ou une vidéo de professionnels des STIM ayant réussi contribue grandement à renforcer la confiance en soi. Si vous faites venir des ambassadeurs dans les classes, faites en sorte qu’il y ait 50/50 d’hommes et de femmes et invitez également un nombre suffisant de personnes d’origine étrangère.

Nous manquons encore de nombreux profils techniques. Ce n’est qu’en comblant le fossé entre les hommes et les femmes dans le domaine des STIM que nous pourrons mieux combler ces profils. Aujourd’hui, nous constatons que les compétences, les experts dont nous avons besoin, ne sont tout simplement pas là. La Belgique n’est pas la seule dans ce cas. En Europe, tous les pays sont dans le même état, mais certains pays, comme l’Estonie et la Suisse, font mieux en termes d’enseignement des STIM et se distinguent. Mais au niveau mondial, seuls 20 à 25 % des emplois d’ingénieurs sont occupés par des femmes.

© Debby Termonia

En tant que CEO, vous avez toujours accordé une grande importance à la diversité. Est-ce l’une des raisons de la réussite de Melexis ?

Des centaines d’études montrent qu’une plus grande diversité conduit à de meilleures solutions, parce qu’en mettant ensemble des profils différents avec des perspectives différentes, on obtient plus d’innovation et plus de créativité. La diversité est invitée à la fête et l’inclusion est invitée à danser. Tout le monde autour de la table doit se sentir à l’aise pour exprimer ses idées. Je pense que l’un des facteurs de réussite de Melexis réside dans le fait que nous trois – mes deux cofondateurs et moi-même – avons été imprégnés de l’importance de la diversité. Nous avons été impliqués dans la diversité avant qu’il ne devienne bon ton de l’être.

Ce n’est pas la seule raison du succès de Melexis. Nous avons eu la chance de lancer Melexis au bon moment et de repérer les bonnes tendances. Mais la diversité et l’inclusion sont vraiment notre signature culturelle. Tout comme un bon mariage, il faut continuer à y travailler. Cela ne vient pas naturellement. Il faut rester observateur. Si vous voyez que quelqu’un a de bonnes idées, mais qu’il n’a pas suffisamment l’occasion de les présenter, vous devez intervenir. Souvent, ce sont les femmes ou les introvertis qui ne sont pas entendus. Ou bien, s’ils ont une idée, quelqu’un d’autre s’en empare. Si nous parvenons à créer une culture plus inclusive en Belgique, où les différentes voix sont entendues, je pense que nous parviendrons à des solutions beaucoup plus rapidement.

Aux Pays-Bas, Geert Wilders a remporté une victoire électorale retentissante. Donald Trump semble bien parti pour redevenir président des Etats-Unis. Cela ne semble pas très bon pour les débats nuancés et l’inclusivité.

Dans toute l’Europe, les politiciens populistes gagnent des voix. Les extrêmes ont la voix la plus forte et parlent en une phrase. Comment allez-vous résoudre des problèmes complexes avec des phrases toutes faites ? Ne le faites pas. Notre société mérite mieux. Ceux qui parlent fort mettent le doigt sur le problème, mais ils se concentrent sur les problèmes et ne proposent jamais de solutions réalistes. Pour trouver des solutions, vous avez besoin de tout le monde. Nous devons écouter les voix dissidentes, traiter toutes les parties avec respect, mais toujours revenir aux faits et aux preuves scientifiques.

Les leaders forts et charismatiques sont souvent en queue de peloton lorsqu’il s’agit de compétence. En tant que dirigeant, il faut avoir le courage de dire : « Je ne sais pas tout. Je sais certaines choses, mais je ne connais pas les tenants et les aboutissants de beaucoup de choses. » Les dirigeants les plus efficaces demandent l’avis des spécialistes. C’est la bonne façon de prendre des décisions. Recueillir d’abord des informations, écouter le pour et le contre avec un esprit ouvert, adopter une vision à 360 degrés, relier tous les points. Ce n’est qu’ensuite que l’on prend des décisions. Il ne faut pas prendre de décisions basées sur l’intuition. Les leaders charismatiques ont souvent pris leur décision à l’avance et n’écoutent pas du tout.

Les hommes politiques belges ou les partis politiques sont-ils trop dans les tranchées ?

Il y a toujours des personnes qui veulent écouter. Il ne faut pas mettre tous les hommes politiques dans le même sac. Mais ils sont coincés dans un parti ou les partis sont coincés dans un gouvernement avec sept partis qui doivent se mettre d’accord. Chaque politicien a une idéologie, mais si les politiciens élus entrent au Parlement, ils devraient se débarrasser de toute cette particratie. Si vous élaborez des politiques et votez des lois, elles devraient être dans l’intérêt de tous et pas seulement dans l’intérêt du parti. z