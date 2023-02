Emna Everard (Kazidomi) : « L’intelligence artificielle révolutionne notre manière de travailler »

Dans notre Trends Talk, Emna Everard, CEO de Kazidomi, une société distribuant des produits sains via l’e-commerce, évoque sa résilience en 2022, son partenariat avec Delhaize, le rachat de Bébé au naturel et cette IA qui change tout.

Emna Everard, CEO de Kazidomi, est l’invitée de notre Trends Talk, qui passe ce week-end en boucle sur Canal Z. Depuis 2016, cette entreprise de commerce en ligne vise à promouvoir la consommation de produits sains, alimentaires ou non.



« Il y a une prise de conscience générale de la société qui est de mieux consommer, souligne Emna Everard. A la fois pour la planète et pour notre santé, parce que nous avons consommé des produits transformés pendant des années et on se rend compte que cela a un impact négatif. Kazidomi est un des rares acteurs en Belgique qui propose des produits qui sont à la fois bon pour la santé et pour l’environnement. »

Une triple actualité

Après une année de résilience en raison de la crise de l’inflation, la société se renouvelle avec une triple actualité. Tout d’abord, elle va proposer des produits frais, généralisant une expérience pilote entamée voici six mois sur Bruxelles.

Ensuite, des corners Kazidomi vont apparaître dans les supermarchés Delhaize. ‘C’est un magasin physique, mais ce n’est pas le nôtre, explique la CEO de Kazidomi. « Quand Delhaize nous a contacté pour lancé ce projet, pour nous, c’était une opportunité géniale parce que nous sommes convaincus que l’acheteur achète tant en ligne qu’en physique. »

Enfin, Kazidomi a acheté Bébé au naturel pour compléter sa gamme.

La révolution ChatGPT

Emna Everard évoque également, dans notre Trends Talk, sa passion pour l’intelligence artificielle. « Je me passionne beaucoup ces derniers temps pour l’intelligence artificielle, notamment avec l’arrivée de ChatGPT, mais il y en a d’autres. Dans notre équipe, nous formons particulièrement les gens à utiliser les IA et c’est en train de révolutionner la manière dont on crée les contenus, les fiches des produits, les articles de blog… C’est en train de révolutionner le travail de nos développeurs, aussi, qui sont aujourd’hui beaucoup plus efficaces parce qu’ils peuvent corriger leurs codes via l’intelligence artificielle ou parfois même générer des lignes de code. Pour 60% des gens dans notre équipe, cela rend les gens plus efficaces. »



Emna Everard évoque encore longuement, dans notre Trends Talk, son engagement pour la planète, l’entrepreneuriat féminin et son identité européenne, voire universelle, face au défi le plus important de notre époque. Un entretien à ne pas manquer sur Canal Z.