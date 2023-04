Elizabeth Holmes : de la start up à la prison

La fondatrice de Theranos, Elizabeth Holmes, ira bien en prison après sa condamnation pour fraude. La start-up devait révolutionner les analyses de sang, mais avait trompé ses investisseurs.

Elizabeth Holmes ira bel et bien en prison à partir du 27 avril. Elle espérait y échapper pendant la procédure de l’appel qu’elle a introduite, mais un juge a refusé cette demande. En novembre 2022 dernier, elle a été condamnée à 11 ans de prison en Californie (135 mois exactement), pour avoir trompé les investisseurs de sa start up Theranos. L’entreprise développait une technique d’analyse sanguine très rapide, où une simple goutte de sang prélevée au bout d’un doigt suffit, sans seringue, pour réaliser une analyse sanguine complète. Le concept a paru tellement révolutionnaire que Theranos a attiré des centaines de millions de dollars de capital.

En appel

Le Wall Street Journal a révélé en 2015 que la technique ne fonctionnait pas, que les déclarations de l’entreprise étaient trompeuses. La fondatrice et CEO Elizabeth Holmes a été accusée d’avoir floué les investisseurs. Elle a été condamnée en novembre dernier de 4 charges (sur 11) par un jury fédéral. Elizabeth Holmes a interjeté appel, et demandait la suspension de la peine de prison pendant l’examen du recours. Le juge Edward Davila (U.S. District), qui a condamné Mme Holmes, a rejeté la demande dans une décision publiée ce lundi.

Il fonde sa décision sur l’appréciation que l’appel, même s’il aboutissait, n’allait probablement pas renverser la décision, car il ne portait que sur une partie de l’objet de la condamnation.

Jusqu’à 150 ans de prison

Elizabeth Holmes devrait aller à la prison fédérale de Bryan, dans le Texas.

Les CEO qui vont en prison pour fraude ne sont pas rares aux Etats-Unis. Le plus connu est Bernard Madoff (décédé en avril 2021), condamné à 150 ans de prison pour avoir trompé des investisseurs et épargnants. Bernard Ebbers, CEO de Worldcom, deuxième opérateur mondial de telecom, a été condamné à 25 ans ; il est décédé en 2020. L’entreprise avait annoncé un chiffre d’affaires fictif pour flatter son cours. Dennis Kozlowski, de Tyco International, fait 25 ans sous les barreaux, pour détournements.