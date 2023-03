Décès de Gérard Pélisson, co-fondateur du groupe Accor

Le groupe Accor est l’un des plus grands groupes hôteliers au monde, avec plus de 4 800 hôtels et résidences dans 100 pays. Le groupe possède une grande variété de marques d’hôtels, allant des hôtels économiques aux hôtels de luxe, notamment Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, Pullman, Raffles, Fairmont, Swissôtel, Mövenpick et 25hours.

En plus de son portefeuille d’hôtels, Accor propose également des services de restauration, de gestion immobilière, de services de conciergerie et de voyages d’affaires. Le groupe emploie plus de 280 000 personnes dans le monde et est coté en bourse à Paris, en France.