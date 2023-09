Chris Peeters: « Prendre la tête de bpost est un défi »

Le conseil d’administration de bpostgroup a nommé aujourd’hui Chris Peeters en tant que nouveau CEO de bpostgroup, pour une période de 6 ans, indique mercredi soir le groupe postal dans un communiqué.

L’ancien CEO d’Elia succède ainsi à Philippe Dartienne qui occupait le poste ad intérim après Henri de Romrée qui avait été nommé temporairement à la tête de l’entreprise en octobre 2022 après le départ de Dirk Tirez en raison de possibles irrégularités dans l’appel d’offres pour la concession de la distribution des journaux.

Chris Peeters, le nouveau CEO de bpostgroup, a reconnu que prendre la tête de l’entreprise à l’heure actuelle était un « défi », mais « espère pouvoir tourner la page rapidement« , a-t-il indiqué mercredi lors d’une conférence de presse à Bruxelles au sujet de l’enquête interne et externe visant l’ancien CEO Dirk Tirez. « Je pense que bpost est en pleine transformation« , a-t-il ajouté.

« La bonne personne au bon moment »

« Nous sommes en train de finaliser l’enquête interne. On espère que ce soit cette année », s’est exprimée la présidente du conseil d’administration (CA), Audrey Hanard. « Je suis convaincue que nous avons trouvé la bonne personne qui sera toujours au bon endroit, au bon moment« , a-t-elle ajouté au sujet de Chris Peeters. La présidente du CA en a également profité pour saluer le travail de Philippe Dartienne en tant que CEO ad intérim.

Chris Peeters a pour sa part insisté sur l’importance d’une entreprise comme bpost dans la société. « C’est un secteur que je suis depuis très longtemps, surtout parce que c’est une grande valeur pour la société si on peut le développer », a-t-il affirmé, refusant cependant de donner tout commentaire sur la stratégie de l’entreprise.

Transformation de l’opérateur postal

« En tant que CEO, Chris poursuivra la transformation de l’opérateur postal belge en un acteur mondial de premier plan dans le domaine de la logistique d’e-commerce, avec un fort ancrage en Belgique et des ambitions en matière de développement durable. En outre, il devra assurer l’avenir du groupe et sa croissance », explique bpost.

Le conseil d’administration d’Elia a souhaité, mercredi, remercier Chris Peeters pour son leadership durant ses 8 années à la tête d’Elia Group. « Grâce à sa vision stratégique, Chris Peeters a transformé Elia en un groupe énergétique international, participant activement à l’accélération de la transition énergétique », indique Elia dans un communiqué.

Le mandat de Chris Peeters au sein d’Elia prendra fin le 30 octobre. De son côté, la ministre des Entreprises publiques a salué l’arrivée de Chris Peeters chez bpost. « Son CV impressionnant inspire la confiance nécessaire pour orienter bpost vers des eaux plus calmes. Bpost est en pleine transformation. Chris Peeters possède l’expertise et l’expérience nécessaires pour développer l’entreprise à l’ère numérique sans perdre de vue la durabilité et l’emploi. Cela est nécessaire car nous nous envoyons de moins en moins de lettres, mais nous recevons de plus en plus de colis chez nous« , a souligné la ministre.

Avant de rejoindre le groupe Elia en 2015 en tant que CEO, Chris Peeters a dirigé les activités de business consulting de Schlumberger en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient et en Russie.

Il avait aussi passé 14 ans chez McKinsey (dont sept en tant qu’associé), se spécialisant dans le secteur de l’énergie.

Au cours des dix premières années de sa carrière, il a lancé un bureau d’études et une entreprise de construction, et a également été actif en tant que directeur commercial et technique pour une partie de l’Europe chez Hoogovens Aluminium.

Au total, une vingtaine de personnes étaient candidates au poste à la tête de bpostgroup, a indiqué Audrey Hanard.