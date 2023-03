Bruno Ronsse (Partena Professionnal): « l’investissement le plus important de notre histoire »

Dans notre Trends Talk, le CEO explique combien le rachat d’EasyPay Group et le partenariat annoncé cette semaine avec Odoo sont des preuves que l’entreprise croit dans les possibilités de développement de l’économie belge.

Bruno Ronsse, CEO de Partena Professionnal, est l’invité de notre Trends Talk hebdomadaire, qui passe en boucle ce week-end sur Canal Z. Cette entreprise née avec la sécurité sociale, voici plus de 75 ans, joue un rôle essentiel de lien entre les entreprises, les indépendants et les institutions publiques. C’est le deuxième acteur du secteur après l’acquisition récente d’EasyPay Group, une entreprise essentiellement active en Flandre qui est le parfait prolongement de son activité.

« En terme consolidés, nous représenterons 70 000 fiches de paie mensuellement, souligne Bruno Ronsse. On gère aussi 140 000 indépendant. C’est un intermédiaire important qui existe depuis longtemps. Des activités sont stables, mais nous donnons aussi de plus en plus de services socio-juridiques à tous les stades de la vie d’une entreprise ou de l’indépendant. »

L’enjeu majeur de la digitalisation

Dans un monde économique en constante évolution, Partena Professionnal se réinvente. Devenu CEO en juillet 2022, Bruno Ronsse vient du domaine de l’IT et de la téléphonie, avec l’ambition de challenger ce géant endormi.



« Un des enjeux majeurs, c’est la transformation digitale, explique le CEO. Nous dépensons en IT et en digital deux à trois fois plus qu’une banque ou qu’une compagnie d’assurances. Cela demande de la puissance de calcul pour nos propres outils et les outils que l’on met à la disposition de nos clients. Nous avons un nombre énorme de données à traiter et nous devons aussi essayer de les transformer en valeur. Tout ce qu‘une machine peut faire, elle doit le faire, de façon à ce que nos gestionnaires puissent se concentrer sur la relation clients et moins sur le calcul ou l’interprétation de lois. »

La révolution de l’intelligence artificielle, symbolisée par ChatGPT, doit être embrassée pour améliorer l’activité.

Une acquisition historique

Le rachat d’EasyPay Group est LA grande actualité de Partena Professionnal. « C’est une opération très importante pour nous, insiste Bruno Ronsse. C’est la plus grande opération de notre histoire. Ce n’est pas une histoire d’échelle, de volume, de synergie ou de consolidation de marché, au contraire, c’est de la complémentarité. Ils sont très présents en Flandre, mais aussi partout dans le territoire, nous sommes très présents à Bruxelles et en Wallonie, mais aussi partout dans le territoire, on équilibre bien la présence sur tout le territoire. C’est une boîte de software, à la base : vu le virage technologique qui s’annonce, on pense que cela peut accélérer notre transformation. C’est aussi une entreprise familiale avec des valeurs très entrepreneuriales : la gestion de ses sous en bon père de famille, avoir pourquoi on se lève le matin, ne pas s’embarrasser de process qui ne servent à rien, prendre des risques et innover. C’est une accélération de notre propre transformation. »



« Besoin d’optimisme »

Avec le partenariat annoncé cette semaine avec Odoo, c’est une preuve que l’entreprise croit dans les possibilités de développement de l’économie belge.Appelé à commenter un fait économique de la semaine, Bruno Ronsse souligne : « J’ai bien aimé le ton rassurant et positif du gouverneur de la Banque nationale, Pierre Wunsch, lorsqu’il explique que l’on va échapper à la récession, que l’économie belge est résiliente et que le taux de chômage diminue. Bon, la croissance risque de diminuer en 2023, on le subit tous, mais j’ai envie d’être optimiste parce que je pense que le rebond de la croissance va venir aussi d’une certaine confiance, d’un certain volontarisme, d’une prise de risque… On vient d’annoncer le plus gros investissement de notre histoire, je pense que si toutes les entreprises croient en leur business mode, investissent innovent, cela peut accélérer ce rebond. De temps en temps, cela fait du bien d’être optimiste, on en a tous besoin. »