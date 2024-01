Bold Woman Award 2024: Marion Schoutteten, entrepreneuse de l’année

Pour sa troisième édition, le Bold Woman Award, équivalent au prix de l’entrepreneuse de l’année, a été remis ce mercredi à Marion Schoutteten, la fondatrice d’Orta. Créée en 2017, cette maison de mode propose des créations éthiques à prix abordables et fabriquées uniquement en Europe. Elle vient aussi d’être labellisée B Corp.

Elles furent appelées les veu­ves de Champagne. Des fem­mes qui, au 19e siècle et au tout début du 20e siècle, ont repris une maison célèbre à la mort de leur mari. Elles se nomment Nicole Clicquot Ponsardin, Jeanne Pommery et Mathilde Perrier. Veuve à 27 ans, Nicole Clicquot fut, en 1805, l’une des premières femmes à diriger une entreprise en France.

En 1972, pour son bicentenaire, la maison de champagne Veuve Clicquot a décidé de créer un prix pour récompenser l’entrepreneuriat féminin: le Bold Woman Award. L’idée est de mettre en avant des femmes qui prennent des risques, réussissent et peuvent en inspirer d’autres à faire de même. Ce prix n’a été lancé en Belgique qu’en 2021. Il a déjà récompensé Muriel Bernard, CEO d’eFarmz et, l’an dernier, Amélie Matton, CEO d’Ecosteryl et candidate, cette année, au titre de Manager de l’Année de votre magazine.

A l’occasion d’une cérémonie en grande pompe au Musée d’Art et d’Histoire au Cinquantenaire à Bruxelles, le Bold Award 2023 a été attribué, ce mercredi soir, à Marion Schoutteten, la jeune trentenaire fondatrice, en 2017, de la maison de mode Orta. « Orta » ou l’acronyme d’ »objectif responsable, tendance abordable ».

Une entrepreneuse atypique

Nous vous avons récemment parlé d’Orta à l’occasion de sa labellisation B Corp ainsi que du parcours atypique de Marion Schoutteten que rien ne prédisposait à une carrière d’entrepreneuse à succès. Avec son mari Gauthier Prouvost, qui a rejoint l’entreprise en 2019, elle a réussi en un peu plus de six ans à emmener Orta vers les sommets et avec des convictions bien précises : faire du textile propre, au prix juste et produit en Europe. Orta a aussi réussi la gageure de ressusciter deux filières textiles 100 % européennes : la viscose et le lin-viscose. D’autres vont suivre dont le coton dès le mois de septembre. Partie de rien, Marion Schoutteten est à la tête aujourd’hui d’une entreprise de 30 salariés et de 400 couturières pour un chiffre d’affaires de plus de six millions d’euros.

Le choix du jury, au sein duquel se trouvaient les deux anciennes gagnantes mais aussi Bea Ercolini (CEO de Beabee), Pierre Hermant (CEO de finance&invest.brussels) ou encore Carole Lamarque (CEO de Duval Union), ne souffre donc d’aucune discussion. Marion Schoutteten a devancé les deux autres finalistes : Stéphanie Reniers, cofondatrice et co-CEO de Gentis, la société de recrutement, et Béatrice de Mahieu, la CEO de BeCode, l’école de codage à fort impact social.

Amandine de Paepe (Insentials) s’est, elle, distinguée dans la catégorie start-up.

Au cours de la soirée a aussi été remis le Bold Future Awards. Il récompense une dirigeante de start-up qui ose et inspire. Pour 2023, le prix est allé à Amandine de Paepe, la fondatrice et CEO d’Insentials. Créée en 2021, Insentials est une plateforme numérique basée sur la science qui propose aux femmes des plans nutritionnels et vitaminiques personnalisés avec des conseils sur mesure.