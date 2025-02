Belgian Entreprenoires, le réseau qui booste les femmes d’affaires afro-descendantes

Se lancer dans l’entrepreneuriat est souvent un défi. Pour les femmes d’origine étrangère, les obstacles sont encore plus nombreux. Consciente de ces difficultés, Aurélie Mulowa a fondé Belgian Entreprenoires, un club dédié à l’accompagnement et à la mise en réseau des entrepreneuses afro-descendantes. En cinq ans, cette initiative a permis à plus de 300 femmes de se lancer dans le monde des affaires.

Aurélie Mulowa est la fondatrice de Belgian Entreprenoires, un club féminin bruxellois destiné aux entrepreneuses afro-descendantes. Son aventure a commencé en pleine crise du Covid avec une simple page Instagram mettant en avant de nouvelles entrepreneuses. Aujourd’hui, son activité s’est considérablement développée. Son objectif ? Aider ces femmes à trouver leur place dans un monde entrepreneurial encore largement dominé par les hommes et les accompagner dans le développement de leur projet.

Un réseau pour briser les barrières

“Ensemble, on est plus fortes” : ce slogan pourrait bien être affiché à l’entrée de nombreux clubs féminins pour entrepreneuses. Selon le SPF Économie, les femmes représentent 35 % des entrepreneurs indépendants en Belgique.

“Elles font face à une discrimination qui entrave le développement de leur entreprise. Cela se traduit par une moindre visibilité et un accès limité aux financements”, explique Aurélie Mulowa. “C’est pour lutter contre ces difficultés que j’ai fondé Belgian Entreprenoires il y a cinq ans. Notre mission est de former des femmes aux parcours variés et de promouvoir leurs entreprises.”

Des méthodes innovantes

Le réseau Belgian Entreprenoires propose une palette d’activités variées, allant des formations classiques à des initiatives plus originales. Parmi elles : la création de podcasts, des formations sur l’utilisation de l’intelligence artificielle, les réseaux sociaux, le leadership et la comptabilité. Ces formations sont dispensées par des expertes afro-descendantes.

Le réseau organise également des ateliers sur la gestion du temps en fonction du cycle menstruel et des escapades à la campagne avec des moments de bien-être en soirée.

Si certaines de ces pratiques peuvent surprendre, elles visent avant tout à renforcer la confiance en soi des participantes et à favoriser un équilibre entre un esprit fort et un corps sain. D’autres clubs exclusivement féminins, tels que The Nine, Womade, Womanly ou Owit, proposent également des espaces de coworking, des bibliothèques, des salles de sport et des cafés dans cet objectif.

Belgian Entreprenoires en action

Au-delà de l’accompagnement, Belgian Entreprenoires a mis en place une plateforme de vente en ligne pour ses membres et organise des marchés permettant aux entrepreneuses de présenter leurs produits.

Que ce soit lors des marchés de Noël ou au Business Lounge de l’aéroport de Zaventem, les Entreprenoires ne cessent d’élargir leur visibilité.

Les ambitions d’Aurélie Mulowa pour 2025

Pour l’année à venir, la fondatrice de Belgian Entreprenoires s’est fixé trois objectifs majeurs :

Obtenir une source de financement propre : “Les femmes remboursent mieux les prêts que les hommes, pourtant elles peinent à obtenir des financements et se voient souvent imposer des taux d’intérêt plus élevés. Cela se complique encore lorsqu’on est une femme afro-descendante”, souligne-t-elle. Pourtant, selon Statbel, plus de 20 % des habitants belges sont d’origine étrangère. De plus, certaines études montrent que les femmes excellent dans la gestion des risques et des investissements.

Ouvrir un espace physique : Un lieu de rencontre et de coworking où les entrepreneuses pourraient échanger, travailler ensemble et, pour les "mompreneuses", disposer d'un espace adapté à leurs enfants. "La solitude est un frein pour de nombreuses entrepreneuses. Un tel lieu favoriserait la motivation et la créativité", affirme Aurélie Mulowa.

S'internationaliser : Son ambition est d'étendre Belgian Entreprenoires au-delà de la Belgique pour soutenir encore plus de femmes à travers le monde.

Un avenir en pleine mutation

Aurélie Mulowa est convaincue que, dans les années à venir, de plus en plus de femmes occuperont des postes à responsabilité. Cependant, elle estime que le gouvernement n’est pas encore prêt à instaurer une véritable égalité, et que la montée des politiques radicales freine ces avancées. Avec Belgian Entreprenoires, elle ouvre une voie essentielle à toutes celles qui souhaitent transformer leurs idées en réalité. Et ce n’est que le début…

Ekaterina Dagova