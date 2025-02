Ann Vandingenen (The Money Mom): “Les entrepreneuses oublient d’organiser leurs finances personnelles”

Axelle Moortgat, une entrepreneuse d’une vingtaine d’années, vient de lever un million de dollars avec son entreprise NOX Energy, et elle envisage déjà les prochaines levées de fonds. Quant à Ann Vandingenen, sa mère, elle accompagne les entrepreneurs – y compris sa propre fille – dans la prise de bonnes décisions financières dans leur vie privée.

« Fais un tableur », m’a dit ma mère lorsque j’ai voulu investir dans l’immobilier, raconte Axelle Moortgat. « Évidemment », réplique immédiatement Ann Vandingenen. « Il est essentiel de connaître son apport personnel, le coût des rénovations, le montant du remboursement mensuel à la banque et la rentabilité potentielle de l’investissement. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte que cette analyse ne peut se faire mentalement, sous peine d’oublier des éléments cruciaux. En travaillant sur ce tableur, nous avons clarifié le processus de décision. »

Encore en travaux, la maison sert à la fois de domicile à Axelle Moortgat et de siège social à son entreprise, NOX Energy. Sa start-up vise à connecter des pompes à chaleur au marché de l’énergie. « 2024 a été une année complètement folle pour moi, marquée par de nombreux événements. Intense, mais passionnante. Je ne sais pas si je connaîtrai une période plus exaltante », affirme Axelle Moortgat.

En tant que start-up belge, vous avez immédiatement pu participer au programme Entrepreneurs Roundtable Accelerator (ERA) à New York. Comment avez-vous réussi cela ?

AXELLE MOORTGAT. « J’ai participé à un voyage à New York organisé par Academics for Companies (AFC), une organisation qui rapproche le monde académique et celui de l’entreprise. Lors de cette visite, j’ai découvert cet accélérateur d’entreprises et j’ai pu échanger avec un Belge qui y avait participé. Cela m’a donné envie de rejoindre ce programme. Lorsque je recrutais des cofondateurs pour NOX Energy, je leur demandais systématiquement s’ils étaient prêts à déménager à New York. Louis (Clermont, COO de NOX Energy, ndlr) a immédiatement répondu : « C’est aussi mon rêve ». Nous avons alors décidé de collaborer et avons tout mis en œuvre pour concrétiser ce projet. Et nous y sommes parvenus. »

Votre premier pitch à New York ne s’est pas bien passé.

MOORTGAT. « L’un des managing partners de l’ERA avait un intérêt particulier pour notre projet, car nous étions les plus jeunes participants. Aucun de nous trois n’était encore diplômé à l’époque, et Martin a même dû rentrer en Belgique temporairement pour soutenir son mémoire. Ce mentor nous a poussés au maximum. Une semaine après notre arrivée, il a interrompu une réunion d’équipe pour nous annoncer que nous allions pitcher devant des investisseurs dans les trois heures. Cette présentation ne s’est pas bien passée, mais à la fin du programme, nous étions bien plus rodés. Il faut s’exercer devant un public autant que possible, jusqu’à ce que cela devienne une seconde nature. Cela permet de surmonter la peur et le stress. »

Avez-vous reçu des conseils spécifiques pour améliorer votre pitch ?

MOORTGAT. « Oui, nous avons appris certaines règles de base. La première phrase doit résumer l’essentiel sans être trop longue. La conclusion doit comporter un élément accrocheur sur nos perspectives d’avenir. Mais surtout, il faut multiplier les présentations. Nous avons contacté 500 à 550 VCs (“Venture Capitalists” ou capital-risqueurs sont les premiers investisseurs externes dans une entreprise, ndlr).

J’ai eu environ 250 entretiens en visioconférence. Avec le temps, on apprend à anticiper les questions et à identifier les réponses qui fonctionnent le mieux. »

Vous avez cofondé NOX Energy avec deux autres personnes. Comment les avez-vous rencontrés ?

MOORTGAT. « J’ai rencontré Louis Clermont, notre COO, via le Y Combinator Co-Founder Matching Platform, une sorte de “Tinder” pour entrepreneurs. Il est Bruxellois, mais étudiait à Londres, à la Bayes Business School. Nous avons commencé à discuter, puis à travailler ensemble. À un moment donné, j’ai dit à Louis : « Nous avons besoin d’un autre directeur technique, car je ne veux pas endosser l’aspect technique». Nous avons mené des entretiens et, via LinkedIn, nous avons trouvé Martin Michaux, alors étudiant en informatique avec une spécialisation en intelligence artificielle à TU Delft. Martin est également Belge, originaire de Liège. »

Amusant qu’un ingénieur civil en informatique comme vous préfère externaliser les aspects techniques.

MOORTGAT : « Désolé, mais je préfère nettement me consacrer aux finances et à la stratégie de l’entreprise. Peut-être que des études en ingénierie de gestion m’auraient mieux convenu, mais je suis tout de même ravie d’avoir étudié l’informatique. Cela me donne le bagage nécessaire pour tout comprendre. Lorsque Martin parle, je saisis exactement de quoi il s’agit. »

ANN VANDINGENEN : « C’est un atout majeur. Vous comprenez ce qui se passe sous le capot de NOX Energy. Je suis convaincue que vous avez fait le bon choix d’études. »

Comment mère et fille ont-elles choisi leurs études ?

VANDINGENEN : « Par élimination. L’ingénierie de gestion est une formation très généraliste qui ouvre de nombreuses portes. J’ai été satisfaite de mon choix. Lorsque mes enfants ont dû choisir et que j’ai analysé leurs options, je me suis dit : si je devais refaire des études aujourd’hui, je choisirais à nouveau l’ingénierie de gestion. »

MOORTGAT : « Depuis mon enfance, je voulais devenir inventeur ou astronaute. La meilleure préparation pour un astronaute, c’est une combinaison entre des études d’ingénieur civil en polytechnique et une formation de pilote de F-16 à l’École Royale Militaire. Mais j’ai échoué à l’épreuve de néerlandais et n’ai pas pu intégrer la formation. J’ai alors décidé d’étudier l’ingénierie civile à la KU Leuven, en gardant l’option d’une formation en pilotage de F-16 pour plus tard. Finalement, j’ai atterri dans le monde de l’entrepreneuriat. Et aujourd’hui, je me dis : peut-être que j’irai un jour dans l’espace, mais pas par la voie militaire. Je peux toujours devenir un entrepreneur spatial, non ? » (rit).

Fonder un “SpaceX belge” ?

MOORTGAT : « Exactement. »

Dans une interview accordée au journal De Tijd, vous avez déclaré : « Je veux être la première licorne dirigée par une femme en tant que CEO. » Une licorne, c’est une entreprise valorisée à 1 milliard de dollars. NOX Energy vient à peine de lever 1 million de dollars. Quelles sont les prochaines étapes ?

MOORTGAT : « La priorité est de conclure un contrat avec un grand fabricant de pompes à chaleur. Ainsi, lorsqu’un client fera installer une pompe à chaleur de cette marque, une option apparaîtra dans l’application permettant de contrôler la pompe, avec en plus la question : “Voulez-vous générer un revenu supplémentaire ?” En cliquant, ils accéderont à notre service. Je ne peux pas encore citer de noms, mais nous sommes proches d’un accord. Une fois ce contrat en poche, nous pourrons lancer un nouveau tour de table pour lever des fonds supplémentaires. »

D’autres acteurs du marché utilisent principalement des batteries domestiques pour équilibrer le réseau. Pourquoi avoir choisi de vous focaliser sur les pompes à chaleur ?

MOORTGAT : « Parce que personne ne s’était encore positionné sur ce créneau. Nous recevons un signal d’Elia ou d’un fournisseur d’énergie lorsqu’il y a un surplus d’électricité sur le réseau. La demande est alors d’absorber un certain nombre de mégawatts. Nous capturons ce signal et répartissons la charge : une pompe à chaleur consommera quelques kilowatts de plus, une autre un kilowatt supplémentaire. En contrepartie, nous recevons une rémunération que nous redistribuons en grande partie aux particuliers possédant une pompe à chaleur. Toute pompe à chaleur connectée à Internet peut rejoindre notre réseau et ainsi réduire la facture d’électricité de son propriétaire.

« Pour éviter les black-out, les gestionnaires de réseau organisent des enchères. Les acteurs disposant d’une licence peuvent y participer pour acheter ou vendre des volumes d’électricité. À terme, nous souhaitons obtenir notre propre licence, mais pour l’instant, nous opérons via des tiers agréés. Nous avons aussi pour ambition d’élargir notre offre à d’autres actifs, comme les véhicules électriques et les batteries domestiques. Nos premiers projets pilotes avec des panneaux solaires sont déjà en cours. »

Avoir des parents entrepreneurs vous a-t-il aidée dans votre parcours ?

MOORTGAT : « Oui, cela a facilité la transition. J’ai grandi dans cet environnement. J’ai des amis qui pensent que l’argent généré par leur entreprise leur appartient directement. Je sais que ce n’est pas si simple. Les fonds restent dans l’entreprise et doivent être transférés via un salaire ou des dividendes. J’ai assimilé ces mécanismes dès mon plus jeune âge. Créer ma propre entreprise après mes études a été beaucoup plus simple, car je savais déjà comment fonctionne la comptabilité. J’étais d’ailleurs entrepreneure pendant mes études : je travaillais deux jours par semaine en tant que freelance pour des start-up et scale-up. »

VANDINGENEN : « Nous avions déjà un comptable. Avoir ce type de réseau est un avantage considérable. Nous savons quelles questions poser. L’accès à l’entrepreneuriat était bien plus facile pour Axelle que pour des enfants dont les parents ne sont pas entrepreneurs. »

Vous avez récemment lancé The Money Mom.

VANDINGENEN. “Il y a environ deux ans et demi, mon mari, Tomas Moortgat, et moi avons vendu notre entreprise Avento au géant de l’informatique Cegeka. À ce moment-là, je me suis demandé : et maintenant ? J’ai commencé à chercher ce que je voulais encore faire. Je voulais laisser un héritage, quelque chose qui ait un impact. Le fait que tout le monde ne bénéficie pas de la même base de compétences financières m’a frappée comme une injustice.”

“Nous avons toujours parlé très ouvertement d’argent avec nos enfants. Mes parents, eux aussi entrepreneurs, m’ont élevée de cette manière. Parce que vous avez vous-même vécu cela, vous pensez que c’est partout ainsi. Alors que quand on parle d’argent, les parents disent souvent : ce n’est pas pour les enfants. Pourquoi ? L’argent est dans notre société un symbole de statut et de succès. Il existe cette peur que les enfants partagent involontairement des détails sur la situation financière avec l’extérieur. Mais il est aussi difficile, au sein de la famille, d’admettre que la situation financière va moins bien, car les parents veulent protéger leurs enfants des soucis. Pour beaucoup, l’argent reste une affaire privée, un sujet qu’ils préfèrent ne pas aborder ouvertement.”

“Il m’a fallu du temps, grâce à des discussions avec d’autres femmes et à des lectures, pour réaliser qu’il n’était pas évident de discuter ouvertement d’argent entre parents et enfants. En septembre 2024, j’ai lancé The Money Mom pour y remédier. Je souhaite toucher 2.000 personnes cette année. Mon objectif est de transformer leur vie, dans une certaine mesure, en leur offrant une base financière solide. D’une part, je propose des ateliers, des défis financiers et des déjeuners via des entreprises, et d’autre part, j’offre également un accompagnement individuel pour les femmes entrepreneures. Grâce à un programme de dix semaines, j’essaie de mettre ces femmes sur la bonne voie. Bien souvent, elles se préoccupent des finances de leur entreprise, mais n’ont pas le temps de gérer leurs finances personnelles de manière optimale. Apprendre à budgétiser ou à gérer son argent est possible. Si vous avez un bon système, tout devient facile et clair. C’est ce message que je veux partager avec le monde.”

Vous vous intéressez aussi à la psychologie financière ?

VANDINGENEN. “Oui. Il est très important que l’état d’esprit soit correct. Nous héritons de certaines croyances dans notre éducation qui, parfois, nous empêchent de gérer l’argent de manière saine. Je l’ai moi-même constaté. Après la vente de notre entreprise, nous avons eu plus de moyens pour profiter de la vie. Pour moi, il était très difficile de me dire : maintenant, utilisons une partie de cet argent et permettons-nous plus de luxe. Mes parents étaient indépendants, tout comme nous. Cela a toujours été : travailler, travailler, travailler et économiser pour plus tard. Ne jamais toucher à son épargne, car c’est pour l’avenir. Aux États-Unis, j’ai suivi une étude sur l’état d’esprit financier, et j’essaie maintenant d’intégrer cela dans ma propre vie et de le transmettre.”

Les schémas comportementaux sont souvent transmis des parents aux enfants. Avez-vous transmis la même frugalité à vos enfants ?

VANDINGENEN. “Je pense que j’ai plus appris de ma fille à ce sujet qu’elle n’a appris de moi. Elle a plus facilement confiance que tout ira bien. Elle fait cet investissement, sachant que son compte se rapproche de zéro, mais elle le fait et a confiance que tout ira bien. Je n’ai pas été élevée comme cela. J’ai toujours appris qu’il fallait laisser une grande réserve sur son compte.”

MOORTGAT. “Maman nous a toujours appris à comparer. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de dépenser autant d’argent pour quelque chose que l’on veut acheter ? Ou est-ce que l’on peut acheter une marque moins cher, par exemple ? Il faut bien réfléchir à l’endroit où va cet euro. C’est cela, oui.”

VANDINGENEN. “Je pense que nos enfants, dès l’école primaire, faisaient partie des premiers de leur classe à avoir une carte bancaire. Dès que cela a été possible, ils ont reçu de l’argent de poche et pouvaient le gérer eux-mêmes. Nous leur avons rapidement donné des responsabilités. Nous avons ainsi organisé chaque année un voyage de trois semaines avec les enfants. Nous avons toujours planifié et organisé ces voyages nous-mêmes. Ainsi, nos enfants ont appris à voyager et à loger de manière très économique et basique. Il est possible d’acheter un forfait tout inclus, mais cela coûte une fortune. Nous avons passé beaucoup de temps et d’énergie à organiser tous ces voyages, mais c’était la seule façon pour nous de partir chaque année.”