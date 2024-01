Malt, la plateforme de mise en relation d’indépendants avec des entreprises, lance son « Freelance Advisory Board »

Malt, la plateforme de mise en relation d’indépendants avec des entreprises, annonce aujourd’hui le lancement de son « Freelance Advisory Board », un comité consultatif réunissant 17 freelances et consultants membres faisant partie de ce réseau. Pour l’entreprise, il s’agit d’une nouvelle étape dans la construction d’une communauté européenne de « freelances malters ».

Créée en 2013, tout d’abord sous l’appellation Hopwork, la marketplace française Malt peut s’enorgueillir, à l’heure actuelle, d’être un incontournable du secteur freelance. Présente dans plusieurs pays européens, cette plateforme de mise en relation d’indépendants et de consultants avec des entreprises, est aujourd’hui la principale communauté du genre. Selon les chiffres mis en avant par son site web, Malt met quotidiennement plus de 600.000 freelances en relation directe avec plus de 70.000 entreprises de toutes tailles et actives dans divers secteurs.

Présente en Belgique depuis deux ans maintenant (janvier 2022), les chiffres belges sont en hausse constante, nous confiait Malik Azzouzi, Country Director de Malt en Belgique, en octobre de l’année passée. De 3.000 freelances au début, ils étaient 15.000 en avril 2023. Une « mise de départ » multipliée par cinq qui s’explique par le fait que le nombre de freelances en Belgique augmente également d’année en année.

De bons résultats qui ont poussé la marketplace française à lancer aujourd’hui son « Freelance Advisory Board », soit un comité consultatif réunissant 17 freelances utilisateurs de son réseau dans toute l’Europe. Son rôle sera d’influencer et de peser sur les décisions de la plateforme afin de « contribuer à façonner l’avenir du freelancing ».

« En tant qu’entreprise active dans le domaine de la technologie, il est important pour nous de faire progresser notre produit en donnant directement la parole à notre communauté pour cela. Notre plateforme est avant tout conçue pour eux. Avec le Freelance Advisory Board, nous nous engageons plus que jamais auprès des freelances et consultants et leur donnons un rôle clé dans notre collaboration. Je suis fier d’y voir la Belgique représentée également », souligne Malik Azzouzi.

Une manière de donner un rôle actif aux Malters, cette communauté internationale de freelances, par l’entremise des membres du board. Et de préciser que ces membres sont aussi représentatifs que possible de la communauté Malt puisqu’ils ont réalisé « plus de 500 missions dans 8 catégories d’expertise métier tels que la tech, le marketing, le design ou encore le conseil en stratégie ».

Parmi eux, une Belge : Julia Quinten, Digital Marketing Consultant. Elle répond à nos questions.

Quel a été votre parcours freelance ?

J’ai travaillé pour Decathlon en tant que responsable marketing digital. À cette époque, je me suis également inscrite en tant qu’indépendante complémentaire pour donner des cours en marketing digital. Cette expérience a nourri mon envie de me lancer à mon compte. Après un voyage d’un an à l’étranger, j’ai finalement décidé de sauter le pas il y a deux ans maintenant. Depuis, j’ai eu l’opportunité de travailler pour de belles entreprises telles que PwC et Colruyt.

Vous êtes membre de Malt depuis combien de temps ?

Je me suis inscrite sur la plateforme Malt début juin 2022, et deux semaines après, j’avais déjà ma première mission. Je fais également partie du board depuis avril 2023.

Pourquoi l’idée d’un « Board » ? Comment est venue l’idée de ce comité ?

L’idée du Board est de travailler main dans la main avec des freelances pour relever les défis auxquels ils sont confrontés et de façonner l’avenir du freelancing.

Comment fonctionne exactement ce « Freelance Advisory Board »

Tout au long de l’année, nous essayons de collaborer. Nous participons à des ateliers virtuels ou physiques dans le but d’identifier les principaux défis auxquels les freelances sont confrontés afin d’apporter des solutions. Tous nos échanges visent à nous assurer que les besoins de la communauté de freelances sont pris en compte.

Comment s’est faite la sélection de ces 17 membres (freelances et consultants)?

Je dirais que la décision d’avoir 17 membres freelances a été prise en mettant l’accent sur la diversité comme un des critères lors de la sélection. Nous avons divers profils en termes d’origines (8 pays) et de domaines d’expertise.

Quel poids a-t-il dans les décisions stratégiques que Malt prendra à l’avenir ?

Je pense que l’Advisory Board joue un rôle crucial dans la prise de décisions stratégiques futures de Malt. En tant que freelances, nous sommes bien placés pour identifier les défis auxquels la majorité des freelances est confrontée pour proposer des solutions appropriées. L’objectif est de rester en avance sur les tendances du marché, compte tenu de la croissance constante du nombre de freelances, et de s’assurer que Malt demeure une plateforme proactive et adaptée aux besoins de sa communauté.

Quelles seront les missions de ce « Freelance Advisory Board » ?

La mission de l’Advisory Board est d’identifier les challenges auxquels les freelances font face, de proposer des solutions innovantes et de rester en avance sur les tendances, dans le but ultime de façonner l’avenir du freelancing.

Selon vous, qu’est-ce que ce comité pourra apporter aux freelances ?

Il offre l’opportunité de partager avec d’autres experts dans divers domaines, favorisant une approche collaborative qui, à mon sens, représente l’avenir du travail en mettant en avant l’intelligence collective.

Le « Board » démarre à peine, après combien de temps pensez-vous qu’il pourra jouer pleinement le rôle qui est le sien ?

Actuellement, il a déjà partiellement rempli son rôle en créant un espace permettant aux freelances d’exprimer leurs défis et de mettre en place des solutions. Le monde du freelancing évolue constamment, donc le Board doit rester attentif et adaptable. Il jouera pleinement son rôle tant que l’écoute persistera et que des actions ayant un impact positif sur la vie des freelances continueront à être mises en place. Par exemple, l’un des défis rencontrés par certains freelances est la détermination des tarifs. Suite à cela, le board a organisé un atelier sur la négociation.