Malgré la tourmente, voici le salaire de Bob Iger, le CEO de Disney

Bob Iger a gagné 31,6 millions de dollars en 2023, alors que les films de Disney n’ont pas connu le succès habituel et que l’action n’a pas connu une bonne année.

2023 n’a pas été une année facile pour Disney. Différents films Marvel, véritable vache à lait du groupe, ont fait un flop au Box Office. Pareil pour Wish, alors que les films de fin d’année font normalement sonner la caisse de la firme à la souris. Ce qui se ressent en bourse aussi : depuis un pic atteint en début d’année 2021, l’action a perdu 50% environ.

Nombre d’actions américaines n’ont pas encore retrouvé leur sommet atteint en 2021, certes. Mais au-delà des éléments conjoncturels (inflation, taux, ralentissement économique etc.), il y a un autre mal qui a hanté Disney : ses contenus seraient trop politisés. Ce qui lui a fait perdre des audiences. « Les créateurs ont perdu de vue ce que devait être leur objectif n°1. Nous devons d’abord divertir. Il ne s’agit pas d’envoyer des messages », s’est même exprimé le CEO Bob Iger en décembre, devant les investisseurs.

Bref, ces derniers temps ont donc été synonymes de tourmente pour Disney, qui s’est régulièrement retrouvé épinglé par les observateurs de l’économie et de la bourse.

30 millions de dollars

Pour avoir les chiffres du troisième trimestre (et voir l’impact du flop de Marvel et Wish) et de l’année 2023, il faudra attendre début février.

Mais, d’autres chiffres ont déjà été publiés, ce mardi : et notamment le salaire de Bob Iger. Il a gagné 31,6 millions de dollars. C’est-à-dire 865.385 dollars comme salaire de base, des rémunérations en actions (stock awards) à hauteur de 16,1 millions de dollars, 10,1 millions de dollars en options sur des actions (stock options) 2,1 millions de dollars comme compensation basée sur des performances et encore 2,48 millions de dollars en autre compensation.

C’est plus que l’année précédente. Il avait alors gagné 15 millions de dollars, mais n’avait repris les rênes de l’entreprise qu’en novembre. Il avait d’ailleurs été CEO de 2005 à 2020, avant de partir à la retraite (et de revenir deux ans plus tard).

31,6 millions de dollars, est-ce que c’est beaucoup ? C’est en tout cas loin du top 10 des rémunérations des CEO américains. En 2022 (les données pour 2023 ne sont pas encore toutes disponibles), le CEO du constructeur de véhicules électriques Lucid a par exemple gagné 373 millions de dollars. Stephen Schwarzman de Blackstone (gestionnaire d’actifs) a touché 253 milliards de dollars. Sundar Pichai d’Alphabet (Google) quelque 226 millions de dollars. Pour clore le top 10, Tim Cook d’Apple, a empoché 99 millions de dollars.

Difficile à dire si le salaire du CEO de Disney est trop élevé. Ce sera aux actionnaires d’en juger. Les packages de compensation des PDG peuvent en effet faire débat lors d’assemblées générales. Mais dans tous les cas, cela aurait sans doute pu être plus. Les patrons d’entreprises cotées sont souvent rémunérés lorsque des objectifs, en termes de ventes ou de capitalisation boursière, sont atteints. Mais l’action n’a pas vraiment augmenté sur l’année 2023 (contrairement à la bourse en général) et une partie du public a boudé les films.