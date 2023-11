Mais que faisait Bill Gates dans les égouts de Bruxelles ?

De passage à Bruxelles, Bill Gates a snobé les endroits iconiques de la capitale pour plonger dans ses entrailles. Malgré la puanteur, il s’est réjoui de cette expérience unique au Musée des égouts.

« Cela pue et il y a des rats qui courent partout », s’est ainsi exclamé le fondateur de Microsoft qui posté lui-même posté une vidéo de sa visite sur Instagram dimanche. L’un des hommes les plus riches du monde a plongé 30 pieds sous terre pour découvrir le réseau sous-terrain de la capitale. Soit près de 1900 km de ramifications souterraines qui engloutissent chaque jour des milliers de m3 d’eaux usées.



On y voit un Bill Gates se pinçant le nez et passant par des passages étroits. Il est guidé Diane Olaerts, la porte-parole de ce musée qui explique l’histoire de la gestion des eaux usées dans notre capitale. Le musée des égouts montre par exemple comment Bruxelles a vaincu les épidémies de choléra par le passé. On explique aussi de quelle manière les scientifiques analysent aujourd’hui encore les eaux usées pour y déceler des maladies comme le Covid ou la Polio. Un point qui intéresse particulièrement le milliardaire qui, via sa fondation, veut sauver le monde des épidémies.

La date de la publication ne doit rien au hasard puisque ce dimanche 19 novembre était la journée mondiale de toilettes. Et si la visite a été jugée très instructive par Bill Gates, elle est aussi un formidable coup de projecteur pour le musée. La vidéo a en effet déjà été visionnée près de trois millions de fois.