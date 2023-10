Luminus écope d’une amende de 25.200 euros pour pratique commerciale trompeuse

Le fournisseur d’énergie Luminus a été condamné à une amende de 25.200 euros par l’Inspection économique pour pratique commerciale trompeuse, à la suite d’une plainte de Testachats, a confirmé l’entreprise jeudi. Le Jury d’éthique publicitaire (JEP), également saisi par Testachats en mars dernier, avait déjà jugé la publicité « trompeuse ».

Sur son site internet, le fournisseur de gaz et d’électricité recommandait son contrat « Comfy » sous la mention « prix les plus avantageux ». Or, le contrat « Optifix », également présent parmi les offres proposées sur le site de Luminus, représente une alternative moins chère de 360 euros par an, selon des calculs de Testachats.

« De tous nos tarifs fixes donnant accès à notre service clientèle téléphonique, Comfy était le choix le plus intéressant. En raison notamment du contexte de crise énergétique, l’accès au service clientèle par téléphone s’est avéré très important pour de nombreux clients », note le fournisseur d’énergie. « Cependant, nous avions effectivement un produit moins cher, fixe, purement numérique et donc non équivalent, Optifix. Nous reconnaissons que cela peut prêter à confusion.«

Depuis, la mention de « prix les plus avantageux » a été remplacée par « produit le plus intéressant » sur le site internet du fournisseur. « L’Inspection économique nous a confirmé mi-septembre que cela régularisait entièrement l’infraction », conclut Luminus.

Testachats estime toutefois que cette nouvelle formulation reste « confuse et peu transparente. »

L’Inspection économique indique quant à elle avoir reçu 890 signalements mentionnant le nom d’un fournisseur d’énergie et dressé trois procès-verbaux contre des fournisseurs présents sur le marché de l’électricité et du gaz depuis le début de l’année.