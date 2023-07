Lufthansa se recentre sur l’aérien

La compagnie allemande laisse tomber le catering, la maintenance et la gestion des voyages d’affaires.

La stratégie de Lufthansa est claire: devenir un groupe de compagnies et pas un groupe d’aviation comme les autres. Autrement dit, il veut se recentrer sur le transport de passagers et de marchandises, et rien d’autre.

Coup sur coup, il vient de rendre cette stratégie plus lisible. Il a soldé à un fonds allemand sa participation dans LSG, son spécialiste de la restauration à bord. La semaine dernière, il s’est séparé d’AirPlus, son gestionnaire des voyages d’affaires. Seb Kort, une banque suédoise, a signé un chèque de 450 millions d’euros pour l’acquérir. Et il prépare la vente de Lufthansa Technik qui gère la maintenance de ses avions. Une première tranche de 20% est à vendre pour 1,5 milliard d’euros. Clairement, Lufthansa dégage du cash pour étendre sa voilure: la TAP, après ITA, est dans le viseur.