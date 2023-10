L’Ozempic sera réservé aux patients atteints de diabète de type 2 et d’obésité sévère

Le groupe de travail de l’Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) a recommandé de réserver le médicament Ozempic, en pénurie et qui réduit le taux de sucre dans le sang, exclusivement aux patients atteints de diabète de type 2 et à un certain nombre de personnes qui présentent une obésité sévère, a indiqué jeudi le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Frank Vandenbroucke,

Il a ajouté, dans un communiqué, qu’il allait « immédiatement traduire les recommandations de la Task Force Indisponibilités en un arrêté royal.

Il fait ainsi quelque peu machine arrière à la suite de critiques de l’Association belge des Syndicats médicaux (Absym) et la Ligue du diabète (la Diabetes Liga flamande) qui reprochaient de vouloir réserver l’Ozempic aux patients atteints de diabète de type 2 était trop restrictive.

Période de pénurie

La disponibilité de ce médicament en Belgique est limitée en raison de la demande croissante au niveau mondial et cette situation perdurera jusqu’à l’été prochain.

« En période de pénurie, il est de ma responsabilité de faire en sorte que les personnes qui ont le plus besoin de ce médicament y aient effectivement accès », a souligné M. Vandenbroucke (Vooruit).

L’Ozempic est un médicament important pour les patients souffrant de diabète de type 2. Sans ce médicament pour réguler le taux de sucre dans le sang, ils peuvent être sujet à des évanouissements, des comas ou des crises d’épilepsie.

M. Vandenbroucke veut donner à ces patients la certitude que le médicament sera disponible en Belgique. C’est pourquoi il a convoqué mercredi la Task Force Indisponibilités de l’AFMPS pour réfléchir à la manière de limiter l’accès à Ozempic. En concertation avec les experts de la Task Force, il a été décidé d’adopter ces recommandations de prescription, destinées aux pharmaciens (d’hôpitaux) et aux médecins (spécialistes).

Disponibilité limitée

Elles stipulent que tant que la disponibilité de ce médicament est limitée, la priorité doit être donnée à l’indication autorisée des analogues du glucagon-like peptide 1 (GLP-1) pour le traitement du diabète de type 2. À savoir le traitement des patients adultes dont le diabète de type 2 n’est pas suffisamment régulé, en complément d’un régime alimentaire et d’exercice physique.

Les analogues du GLP-1 peuvent également être prescrits aux patients en surpoids dont l’indice de masse corporelle (IMC) est supérieur ou égal à 35 kg/m². et aux patients en surpoids dont l’IMC est supérieur ou égal à 30 kg/m² et qui présentent au moins une comorbidité liée au poids.

La recommandation de la Task Force Indisponibilités a été publiée sur le site web de l’AFMPS. La publication de l’arrêté royal est attendue dans une quinzaine de jours et prendra effet immédiatement, indique encore le communiqué.