Londres accepte les engagements de Meta et Amazon pour garantir la concurrence

Le gendarme britannique de la concurrence, la CMA, a annoncé vendredi que les géants américains Amazon et Meta s’étaient volontairement engagés à « améliorer » leurs pratiques face à des craintes de concurrence déloyale sur leurs plateformes de vente en ligne.

La CMA a précisé vendredi accepter ces engagements, ce qui marque la fin des enquêtes qu’elle avait ouvertes sur la question. Le régulateur visait notamment de possibles pratiques d’Amazon visant à favoriser ses ventes directes au détriment de marchands tiers sur sa plateforme.

Amazon s’est engagé à donner aux vendeurs indépendants « une chance équitable » de voir leurs produits mis en avant et à ne pas utiliser les données des vendeurs concurrents pour obtenir un avantage déloyal, relève notamment la CMA dans un communiqué.

La CMA avait ouvert une enquête en 2022 pour savoir « si Amazon était en situation de position dominante au Royaume-Uni et si elle abusait de cette position ». « Nous nous sommes engagés de manière constructive avec la CMA et nous saluons cette résolution, qui préservera notre capacité à servir à la fois nos clients et les plus de 100.000 PME » qui commercent au Royaume-Uni via la plateforme du groupe, a réagi un porte-parole d’Amazon dans une déclaration transmise à l’AFP.

Dans une procédure similaire, Bruxelles avait annoncé en décembre avoir obtenu d’Amazon qu’il mette fin à des pratiques jugées anticoncurrentielles dans l’Union européenne concernant notamment l’exploitation des données de vendeurs indépendants utilisant son site.

Meta a également signé des engagements

De son côté « Meta a également signé des engagements qui empêcheront l’entreprise d’exploiter les données » des clients faisant de la publicité sur ses plateformes pour obtenir un avantage compétitif, a ajouté la CMA.

L’autorité de la concurrence avait ouvert une enquête en 2021 pour déterminer si Meta avait obtenu un avantage injuste sur ses concurrents, en particulier ceux qui fournissent des services de petites annonces en ligne. De tels concurrents de Facebook, qui utilisent aussi les plateformes de Meta, « pourront désormais refuser que certaines parties de leurs données publicitaires soient utilisées » par le géant californien.

Meta s’est également engagé à limiter la manière dont il utilise ces données dans le développement de ses produits, indique la CMA.

Le groupe américain a dit vendredi, dans une déclaration transmise à l’AFP, « saluer la décision de la CMA de clôturer son enquête », précisant s’être engagé à « mettre en place des systèmes et des contrôles pour confirmer et valider que les données des annonceurs concurrents ne sont pas utilisées ».

Meta fait l’objet d’une enquête similaire de la Commission européenne.