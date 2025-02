L’insolente victoire financière du Club de Bruges

Leader incontesté du championnat belge sur le plan financier, le Club de Bruges ne cesse de creuser l’écart avec ses adversaires. Cette saison, sa participation à la Ligue des Champions lui a déjà rapporté près de 50 millions d’euros, auxquels s’ajouteront 11 autres millions si les ‘‘Blauw en Zwart’’ se qualifient pour les huitièmes de finale.

Le coup d’envoi des matchs de barrage pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions sera donné ce soir avec, au programme, le choc des titans Manchester City-Real Madrid. Ce jeudi, ce sera au tour du Club de Bruges d’affronter l’équipe italienne de l’Atalanta Bergame pour espérer décrocher, à son tour, le précieux sésame pour les huitièmes de finale de cette compétition lucrative.

Car au-delà de l’aspect strictement sportif, c’est surtout une affaire de gros sous qui fait briller les yeux et le portefeuille des Brugeois. Si le club flamand se qualifie au terme du match retour prévu la semaine prochaine, il touchera 11 millions d’euros supplémentaires pour la suite des festivités européennes. Un joli pactole qui s’ajoutera aux 49 millions déjà empochés par le Club de Bruges pour sa participation au premier tour de la Ligue des Champions, soit 60 millions d’euros au total.

Au-dessus de la mêlée

Grâce à ses premiers matchs disputés cette saison en Ligue des Champions, le club brugeois a en effet empoché quelque 31 millions pour ses performances sportives (des primes de l’UEFA accordées en fonction des résultats), ainsi que 18 millions obtenus en termes de droits médias.

Avec ce pactole d’ores et déjà garanti de 49 millions, les ‘‘Blauw en Zwart’’ creusent encore un peu plus l’écart qui le sépare des autres clubs belges et le place désormais dans une position de quasi ‘‘intouchable’’. Un calcul réalisé par nos collègues du journal Le Soir montre en effet que le Club de Bruges a touché, en cinq ans, plus de primes sur la scène européenne que tous les autres clubs belges réunis, soit plus de 172 millions d’euros contre 154 millions répartis entre sept autres équipes sur la même période (Anderlecht, Antwerp, Genk, la Gantoise, le Standard, l’Union Saint-Gilloise et le Cercle de Bruges).

Spirale positive

Cette différence énorme a permis au club flamand d’entrer, depuis quelques années déjà, dans une spirale positive qui l’isole de plus en plus des autres clubs belges. Une situation privilégiée qui, toutefois, n’est pas le fruit du hasard. Grâce à une restructuration habile de sa cellule sportive au début des années 2010 et à une politique de transferts audacieuse (qui lui a d’ailleurs permis d’engranger de belles plus‑values sur la revente de certains joueurs), le Club de Bruges a en effet renoué avec le titre de champion de Belgique en 2016 (il ne l’avait plus été depuis 2005), ce qui l’a poussé davantage sur la scène européenne.

Ce cercle vertueux – l’argent frais de l’UEFA incite le club à investir dans de nouvelles recrues talentueuses qui offrent à leur tour de meilleurs résultats – a ensuite permis à l’équipe brugeoise de rester au top ces dernières années et d’enchaîner les titres de champions de Belgique en 2018, 2020, 2021, 2022 et 2024… soit cinq sacres sur les sept dernières saisons !

Avec cette nouvelle manne financière offerte par la Ligue des Champions 2024-2025 (49 millions garantis au premier tour) et 11 millions de plus s’il arrive en huitièmes de finale, le Club de Bruges va certainement se distancier davantage sur la scène belge. Car qui dit argent, dit forcément recrutement de nouveaux talents que ne peuvent s’offrir les autres équipes de Pro League.