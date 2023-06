LIMS inaugure ses nouvelles installations sur le site du China Belgium Technology Center à Louvain-la-Neuve

Le laboratoire d’analyses médicales est la première entreprise à prendre ses quartiers dans les bâtiments flambant neuf du CBTC, seul business and technology park créé par la Chine en dehors de son territoire.

Installé au CBTC, LIMS dispose d’une superficie de 5.000 m² répartis sur 7 niveaux. © NARA PRESS

LIMS (Laboratoire de l’Institut Médical Spécialisé) a progressivement déménagé ses activités depuis février dans les bâtiments du China Belgium Technology Center (CBTC). Reste encore quelques finitions à achever au dernier étage de la tour où travaillent dorénavant les équipes du laboratoire.

« Le département de chromatographie sera complètement opérationnel dans deux semaines, confie Mathieu Castronovo, directeur général. Nos autres départements (chimie, sérologie, hématologie, microbiologie, et biologie moléculaire) tournent déjà. Devant la forte croissance que nous avons enregistrée ces dernières années, nos locaux situés au Centre Monnet étaient devenus trop exigus. Nous disposons dorénavant au CBTC d’une superficie de 5.000 m² répartis sur 7 niveaux. Ce qui fait de nous le plus grand laboratoire privé de Belgique. »

Forte croissance

Il est vrai que LIMS galope à pleine vitesse et figure depuis deux ans au faîte du classement des Gazelles. Cette année, le labo a ainsi terminé deuxième au tableau d’honneur du Brabant wallon, coiffé au poteau par sa voisine toute proche qui n’est autre qu’Odoo, et au classement national, le laboratoire a terminé à la onzième place.

« Quand en juillet 2016, André Verhoeft et Jacques Berrebi ont repris le labo de l’institut médical spécialisé de Hornu, celui ne comptait qu’une petite dizaine de collaborateurs et traitait une quarantaine de dossiers quotidiennement, complète Mathieu Castronovo. Aujourd’hui, nous employons 180 personnes, dont 40 au Grand-Hornu et chaque année, LIMS traite quelque 450.000 dossiers et réalise 15 millions d’analyses. » Il affiche en 2022 un chiffre d’affaires de 34,65 millions d’euros.

Dès 2020, LIMS s’est lancée à l’international avec comme premiers pays prospectés la France, la Suisse, le Luxembourg et le Maroc. Si la Belgique et la France sont ses deux premiers marchés, le laboratoire travaille avec le monde entier. LIMS réalise d’une part, des analyses médicales classiques et d’autre part, de la biologie d’investigation préventive. C’est dans ce domaine où LIMS annonce qu’il a 10 ans d’avance sur le marché.

D’une médecine de la maladie à une médecine de la santé

LIMS s’appuie sur un comité scientifique, composé de professionnels et experts, exerçant en médecine classique ainsi qu’en médecine nutritionnelle et fonctionnelle. Il est présidé par le professeur Vincent Castronovo. Il précise ce qui différencie LIMS des autres laboratoires d’analyses médicales : « La biologie d’investigation préventive est au service de la médecine fonctionnelle. Nous avons un changement de paradigme. Nous sommes orientés sur la santé plutôt que la maladie. Aujourd’hui, la médecine traite encore trop souvent les conséquences et pas les causes. Des causes qui peuvent être liées à différents paramètres tels que le régime alimentaire, le style de vie, l’environnement, etc. Nous disposons d’outils performants pour identifier ces causes et les corriger de façon précise et personnalisée dans un cadre préventif ou curatif. »

Parmi ces outils, pointons le service de chromatographie qui, à lui seul, occupe 600 m². Avec une trentaine de chromatographes liquides et gazeux, c’est le service le mieux équipé d’Europe en la matière. La chromatographie est une méthode d’analyse fine qui permet la séparation, l’identification la quantification de différentes substances présentes dans un mélange biologique. « Nous utilisons cette technique ainsi que la biologie moléculaire, avec des technologies de pointe, comme le séquençage, en grande partie pour la biologie d’investigation préventive, reprend le directeur général. Nous sommes l’un des rares laboratoires en Europe à posséder un séquenceur nouvelle génération Illumina grâce auquel nous avons l’opportunité de réaliser en interne des séquençages du microbiote intestinal. »

Dans les années qui viennent, LIMS devrait poursuivre sa croissance tout en informant et formant les professionnels de santé quant aux bénéfices pour les patients de la biologie d’investigation préventive et s’inscrire ainsi dans le souhait des deux fondateurs et cogérants qui est de contribuer à ce que chacun puisse bénéficier d’une meilleure santé le plus longtemps possible.