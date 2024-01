L’IA pour lutter contre le gaspillage alimentaire

Too Good To Go, l’application sur laquelle les clients peuvent acheter les aliments invendus des magasins à prix réduit, lance une nouvelle plateforme ce mardi. Une solution tout-en-un pour les magasins, dopée à l’IA, pour mieux gérer les stocks et les produits qui approchent de la date de péremption, et ainsi lutter contre le gaspillage alimentaire.

Le groupe s’est fait un nom en revendant les invendus des magasins (et de restaurants). Aujourd’hui, il lance une plateforme pour aider les magasins à mieux gérer leurs invendus et à lutter contre le gaspillage alimentaire. Too Good to Go lance la Plateforme Too Good To Go, basée sur l’intelligence artificielle.

Du stock jusqu’à la vente

En quoi cela consiste ? La plateforme est une solution tout-en-un pour les magasins. Monoprix a déjà pu la tester dans 250 magasins, en France. La plateforme est organisée en cinq « modules » et accessible via des appareils portables, comme un smartphone. Les aliments et les stocks sont ainsi numérisés et le système fait des rappels en fonction des dates de péremption, en fournissant des listes. Les contrôles manuels, plus propices aux erreurs et plus chronophages, ne seraient ainsi plus nécessaires.

Le système fait ensuite des recommandations pour ces produits qui approchent de la date de péremption. Les recommandations sont basées sur les préférences du magasin et sur des règles prédéfinies. Elles « permettent de réduire au maximum les erreurs d’attribution et d’augmenter les chances de succès de la redistribution des aliments excédentaires », explique Too Good To Go.

La plateforme inclut aussi un système de tarification intelligente. Les magasins proposent par exemple souvent des réductions sur des produits qui périment le jour même. Le nouveau système veut optimiser ce processus, avec plusieurs niveaux de réduction, par exemple. Il imprime les étiquettes des produits, qui peuvent directement être scannés en caisse.

Pour les produits qui ne sont finalement pas vendus, les employés peuvent les affecter à la revente via Too Good To Go. Ils sont alors mis dans des paniers surprise, que les utilisateurs peuvent réserver via l’application. Mais les magasins peuvent aussi les donner, à des associations par exemple. Le système fournit alors des listes et permet de se connecter à des applications de dons externes.

Gaspillage alimentaire, un fléau

Bref, toutes ces étapes permettraient de mieux gérer les stocks et donc de limiter le gaspillage alimentaire. C’est un véritable fléau, notamment pour la planète. Rien qu’en Région bruxelloise, il y a 25.000 tonnes d’aliments invendus, encore consommables qui plus est. 87% de ces produits sont encore jetés.

Des solutions comme Too Good To Go, qui compte 85 millions d’utilisateurs, ou des initiatives locales comme l’entreprise bruxelloise Happy Hours Market, permettent de réduire la quantité de déchets. Tout comme les dons, d’ailleurs. Mais ces entreprises revalorisent les produits, pour les magasins : le gaspillage représente 2% du chiffre d’affaires des distributeurs alimentaires. Soit le même pourcentage que leurs marges, selon les chiffres de European Grocery Retailing Institute.