Trois questions à Laurent Alexandre, observateur attentif du secteur de l’intelligence artificielle et qui publie un nouvel ouvrage sur le sujet.

Pour l’auteur du livre La guerre des intelligences à l’heure de ChatGPT, à paraître ce 24 mai, l’énorme puissance des Gafam leur donne un avantage, même quand ils prennent du retard.

TRENDS-TENDANCES. Microsoft comme Google ont intégré des intelligence artificielles génératives dans leur moteur de recherche et semblent faire la course. Pourquoi?

LAURENT ALEXANDRE. Nous allons assister à l’une des plus importantes batailles industrielles de l’histoire. Microsoft se sert de ChatGPT pour reprendre pied, avec Bing, dans le secteur lucratif des moteurs de recherche dominés par Google. Mais Google a bien compris le danger et intègre Bard. Si Microsoft était le seul acteur à posséder la technologie des LLM (ces IA génératives qui répondent avec des textes structurés aux questions, Ndlr), il tuerait Google en 10 ans. Mais Google ne veut pas mourir et veut concurrencer Bing sur le créneau de l’IA générative. Les LLM sont l’une des plus grandes révolutions numériques depuis l’apparition du web…

A terme, est-ce la fin des moteurs de recherche tels qu’on les connaît?

Je pense que peu de gens vont préférer avoir 10.000 liens hypertextes plutôt qu’une synthèse toute faite par une IA comme ChatGPT, sauf les intellectuels qui voudront aller aux données sources, mais c’est minoritaire. Donc, les LLM vont prendre de l’ampleur. Et c’est pour cette raison que Microsoft et Google les intègrent dans leur moteur.

Mais cela pose deux problèmes. D’abord, si les moteurs se servent du contenu des sites mais ne renvoient pas vers les sites eux-mêmes, les IA vont s’appauvrir car personne ne voudra créer le contenu qui les alimentent, et les sites vont mourir. Ensuite, les fournisseurs de contenu vont vouloir être rémunérés parce qu’ils alimentent les paramètres des IA génératives. Et l’on peut s’attendre à des batailles juridiques importantes sur ce point…

On voit que ce sont de nouveau les géants du web, les Gafam, qui dominent le marché alors qu’on imaginait qu’un “petit” acteur comme OpenAI derrière ChatGPT pouvait, grâce à une technologie révolutionnaire, rebattre les cartes…

On constate clairement que l’on est dans une situation où les start-up n’ont un réel impact qu’à partir du moment où elle sont intégrées aux Gafam. L’énorme puissance de ces derniers leur donne un avantage, même quand ils prennent du retard. Google a un an de retard par rapport à OpenAI (ChatGPT) mais peut investir des milliards pour rattraper ce retard. La bataille reste ouverte entre Microsoft, Google, Facebook, Amazon…