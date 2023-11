L’ex-patron de Take Eat Easy reconnu coupable de travail dissimulé

Adrien Roose, ex-CEO et fondateur de la plateforme de livraison de repas Take Eat Easy a été condamné à 9 mois de prison avec sursis et à 30.000 euros d’amende par le tribunal correctionnel de Paris, écrit ce jeudi Le Soir.

Celui qui est également l’actuel patron du fabriquant de vélos électriques Cowboy, écope également d’une interdiction professionnelle de cinq ans avec sursis, précise L’Echo.

L’intéressé dispose de 10 jours pour faire appel de cette décision.

Adrien Roose était poursuivi pour le « travail dissimulé », selon le parquet, de livreurs de Take Eat Easy en France entre 2014 et 2016.