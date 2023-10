Les trains moins ponctuels en septembre (infographie)

La ponctualité des trains s’est de nouveau affichée à la baisse en septembre, après une amélioration durant les vacances d’été. Ainsi, 86,7% des trains étaient considérés comme à l’heure le mois dernier, soit avec un retard ne dépassant pas les cinq minutes, ressort-il du tableau de bord de ponctualité publié par Infrabel sur son site Open data.

En juillet et en août, la ponctualité ferroviaire avait atteint 91,1 et 91,6%. En juin, seuls 86,7% des trains ont atteint leur gare terminus et, pour ceux qui empruntent la jonction Nord-Midi, la première station de cette liaison, avec moins de six minutes de retard.

En ajoutant les trains annulés au calcul, la ponctualité atteint en septembre 84%. Ces chiffres suivent la même tendance que les mois précédant la trêve estivale.

Plus de quatre retards ou suppressions sur dix ont été causés par des « tiers », par exemple des personnes qui traversent les voies.

Ce genre d’incident a d’ailleurs causé le plus de perturbations du trafic ferroviaire le mois dernier. Le 9 septembre, des personnes se trouvant sur les voies à Louvain ont causé 2.370 minutes de retard et 21 suppressions de train. Un autre incident de ce type a eu lieu le 1er septembre, à Watermael, lors duquel 40 trains avaient dû être supprimés.

Au cours du neuvième mois de l’année, 3.561 voyages en train ont été entièrement ou partiellement supprimés, soit 3,7% du total.