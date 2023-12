Les tarifs belges de télécommunications largement supérieurs à ceux des pays voisins

Les tarifs de télécommunications pratiqués en Belgique restent largement supérieurs à ceux observés dans les cinq pays voisins, constate l’IBPT dans son étude internationale comparative des prix pour 2023. La différence est particulièrement flagrante si le consommateur belge opte pour un abonnement mobile avec une quantité de données faible ou très grande.

Pour les profils qui nécessitent la téléphonie mobile avec 1.000 minutes et un faible volume de données (jusqu’à 5 Go par mois), le consommateur belge paie largement plus cher que ses voisins (France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Luxembourg et Allemagne). Pour des besoins moyens entre 20 et 70 Go, la Belgique garde sa position intermédiaire et se situe dans la moitié la moins chère des six pays pour certains profils d’utilisation. Cependant, c’est de nouveau en Belgique que les consommateurs qui souhaitent 100 Go paient le plus cher, relève l’Institut des télécommunications.

Par ailleurs, la Belgique est « de loin le pays le plus cher pour les offres groupées 4P (comprenant l’internet, la télévision numérique, la téléphonie mobile et la téléphonie fixe) qui sont très populaires ».

« Dans un contexte d’inflation élevée, les opérateurs ont apporté une ou plusieurs adaptations à leur offre au cours de l’année écoulée, tant pour les abonnements mobiles que pour l’internet fixe et les offres groupées », relève l’IBPT.

Le régulateur espère que l’arrivée l’an prochain du quatrième opérateur mobile DIGI entraîne « un regain de la dynamique concurrentielle, sur le marché fixe » notamment.