Les syndicats appellent les actionnaires de Solvay à voter contre le bonus promis à leur CEO

12 millions d’euros. Tel est le montant de la prime de la CEO de Solvay, Ilham Kadri, qui sera soumise au vote des actionnaires le 8 décembre. Les syndicats appellent à voter contre ce bonus « déconnecté de toute condition de performance ».

L’entreprise chimique belge convoque ses actionnaires ce vendredi en vue d’approuver la scission du géant de la chimie en deux sociétés autonomes (Solvay et Syensqo). L’un des points à l’ordre du jour concerne l’attribution d’une prime de 12 millions d’euros pour la CEO Ilham Kadri « au regard de son engagement exceptionnel dans la réalisation du projet de scission partielle », peut-on lire dans le courrier du conseil d’administration.

Cependant, les syndicats chrétien et socialiste appellent d’ores et déjà les actionnaires à se prononcer contre le versement de cette prime. Une proposition de bonus jugée « indigne, néfaste aux intérêts de Solvay/Syensqo, qui génère une très mauvaise publicité et constitue un véritable affront au personnel », aux yeux de la CNE et du SETCa.

Le montant de la prime, surtout, hérisse les représentants du personnel (cadres et employés), d’autant que l’entreprise a procédé à de « multiples mesures d’économies ces dernières années, frisant parfois la mesquinerie », fustigent les syndicats.

« La société a également profité du chômage temporaire en période Covid, fermé ses sites administratifs les lundis et vendredis pour économiser l’énergie (reportant ses coûts de chauffage sur les épaules de son personnel), et grignoté petit à petit nombre d’acquis sociaux. On s’attendrait donc, dans un tel contexte de grande frugalité, à ce que notre direction s’applique à elle-même ces principes », ponctuent la CNE et le SETCa.