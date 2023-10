Les sandales Birkenstock ratent la marche de leurs débuts à Wall Street

Birkenstock, le fabricant allemand des sandales de luxe à grosse semelle, a raté la marche mercredi de son entrée à la Bourse de New York, le titre ayant clos en repli sur son prix d’introduction.

L’action au symbole boursier BIRK a conclu en chute de 12,61% à 40,20 dollars par rapport à son prix d’introduction de 46 dollars, à l’issue de sa première journée de cotation.

Ces premiers pas décevants s’inscrivent pourtant dans un contexte porteur pour la marque de sandales de cuir qui est dans le giron du leader mondial du luxe LVMH: les nu-pieds à bride et semelle de liège sont apparus aux pieds de Barbie, en version rose bonbon, dans la superproduction sur la poupée éponyme qui a tenu l’affiche tout l’été.

Birkenstock a réalisé un chiffre d’affaires de 1,11 milliard de dollars ces neuf derniers mois.

« En 2021, la société de capital-investissement L. Catterton et la Financière Agache avaient acquis une participation majoritaire dans Birkenstock, en vue de se développer sur le marché chinois », rappelle Michael Hewson, de CMC Markets. « A la fois la Financière Agache et L. Catterton sont soutenus par LVMH et son patron Bernard Arnault », précise-t-il.

La dynastie familiale quant à elle reste actionnaire de Birkenstock. L’entreprise est toujours basée en Allemagne et ses origines remontent à 1774.