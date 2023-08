Les résultats de Roularta affectés par la hausse des coûts et l’incertitude économique

Roularta Media Group réalise un chiffre d’affaires de 159 millions d’euros, soit 10 millions d’euros de moins qu’au premier semestre 2022. Cette baisse s’explique essentiellement par des difficultés éprouvées sur le marché publicitaire et des lecteurs. Par ailleurs, la hausse des coûts du papier, de l’énergie et du personnel ramène l’EBITDA de 17,8 millions à 8,4 millions d’euros.

Le chiffre d’affaires consolidé atteint 159,4 millions d’euros, ce qui représente une baisse absolue de 10,2 millions d’euros par rapport à la même période de l’année dernière (ou -6,0 % en glissement annuel). Ce recul est perceptible dans tous les marchés, pour toutes les marques et dans tous les pays.

L’EBITDA affiche au premier semestre 2023 8,4 millions d’euros, soit 5,3 % du chiffre d’affaires, contre 17,8 millions d’euros ou 10,5 % du chiffre d’affaires enregistré sur la même période de l’an dernier. La hausse des prix de vente n’ayant pas pu compenser celle du coût des matières premières, la marge brute recule de 0,8 point de pourcentage par rapport à la même période de l’an dernier. Bien qu’ils comprennent aussi globalement les hausses des coûts de l’énergie et des coûts impactés par l’énergie, les coûts pour services et biens divers sont maintenus sous contrôle et ont reculé de 0,9 million d’euros par rapport à l’année dernière.

En revanche, les frais de personnel ont augmenté de 3,5 millions d’euros sous l’effet de l’indexation des salaires et de la reprise, l’an dernier, de New Skool Media, dont les coûts sont pris en compte pour un premier semestre entier. Par ailleurs, l’EBITDA comprend un effet positif du fait de la reprise de la provision de 3,4 millions d’euros constituée pour pallier le litige en cours avec l’ancien fournisseur Infobase. À la même période de l’an dernier, un effet positif exceptionnel similaire, d’une valeur de 0,9 million d’euros, avait été enregistré sur la reprise de 50+Beurs et Festival.

Dividende brut de 1 euro

L’EBIT évolue de 8,3 millions d’euros en 2022 à -0,5 million d’euros en 2023. En 2023, les amortissements ont été moins nombreux, principalement du fait de la déconsolidation de l’entité Immovlan SRL. La “Part dans le résultat des entreprises associées et coentreprises” comprend 2,2 millions d’euros (= la valeur à 100 %) d’amortissements sur des marques et des relations clients.

Les impôts affichent -0,4 million d’euros par rapport à -1,0 million d’euros à la même période de l’an dernier. Le résultat net consolidé du groupe est de -1,0 million d’euros, dont -0,8 million d’euros attribuables aux actionnaires de Roularta Media Group.

En juin 2023, comme pendant l’exercice précédent, un dividende brut de 1 euro par action a été distribué. En plus du dividende distribué, les investissements en capital et la hausse du fonds de roulement contribue à la baisse de la situation de trésorerie à 63,2 millions d’euros au premier semestre 2023 et ce, par rapport à une situation de trésorerie de 84,5 millions d’euros fin 2022.

Un nouveau studio pour Canal Z

Le Groupe a investi au premier semestre dans la création d’un nouveau studio d’information pour Canal Z/Kanaal Z, mis en service le 2 mai. Cet événement était aussi le point d’orgue de l’intégration des rédactions de Trends/Tendances, leurs sites web respectifs et la chaîne télé.

Les ambitions affirmées du Groupe en matière de durabilité ont débouché sur l’achat de trois fours de séchage éco-efficaces. Grâce à cet investissement, les émissions de CO2 de l’imprimerie seront réduites de 14 %, et la consommation de gaz et d’électricité baissera de 25 % et 5 % respectivement.

Enfin, Roularta poursuit ses investissements dans la numérisation et dans la vente d’abonnements numériques via l’appli “Mes Magazines”. Celle-ci permet aux abonnés de souscrire à un abonnement numérique aux trente magazines (belges) ou à un (ou plusieurs) magazine(s) papier en combinaison avec la version numérique des autres titres. Cette formule sera aussi bientôt lancée aux Pays-Bas.