Les PME bruxelloises plus nombreuses à envisager des licenciements

Une PME bruxelloise sur sept envisage de licencier au cours des trois derniers mois de l’année, selon un sondage effectué par le prestataire de services en ressources humaines SD Worx. Seule une PME bruxelloise sur cinq envisage d’embaucher. Il s’agit du niveau le plus bas mesuré en septembre ces trois dernières années.

« Alors que les PME bruxelloises étaient les moins susceptibles de penser à des licenciements le trimestre dernier (seulement 6%), ce chiffre a maintenant plus que doublé (14%). Il faut remonter à avril 2020 et décembre 2022 pour voir la Région bruxelloise afficher des chiffres aussi élevés (16 et 15% respectivement). Cette augmentation est plus importante dans les secteurs de l’industrie et de la construction depuis le milieu de l’année dernière », relève Vassilios Skarlidis, conseiller PME chez SD Worx.

Les intentions de licenciement sont en baisse dans les deux autres Régions, ainsi qu’à l’échelle nationale (11,5% en septembre). Concernant le recrutement, seule la Wallonie présente une tendance à la hausse par rapport au trimestre précédent, passant de 31 à 34,3% des PME qui ont l’intention d’engager du personnel cet automne. L’enquête de SD Worx a été menée auprès de 656 responsables de PME.