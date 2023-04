Dans notre Trends Talk, Emmanuel Bawin, directeur général des Petits Riens et lauréat des premiers Trends Impact Awards, se félicite que la seconde main soit désormais à la mode. Mais il insiste sur l’impact social et environnemental et évoque les graves difficultés de l’économie sociale.

Emmanuel Bawin, directeur général des Petits Riens, est l’invité de notre Trends Talk hebdomadaire, qui passe en boucle ce week-end sur Canal Z. Un visiteur au cœur des enjeux environnementaux et sociaux du moment. Et une entreprise qui se trouvait au centre de l’actualité : elle a fêté son 85e anniversaire, a reçu le premier Trends Impact Global Award, ce prix lancé par Trends Tendances pour récompenser des entreprises oeuvrant en faveur des Objectifs de développement durable des Nations unies, et ouvre ce week-end son trentième magasin à Louvain-La-Neuve.

« Une grande équipe de 1000 personnes… et vous »

« Les Petits Riens, c’est une grande histoire de solidarité et d’impact, les deux vont ensemble, explique Emmanuel Bawin. Nous sommes déjà une grande équipe : 1000 personnes aujourd’hui, dont 500 salariés, 250 personnes qui sont dans un parcours de formation et qui viennent chez nous pour acquérir une expérience positive et rebondir sur le marché de l’emploi, sans oublier 250 volontaires. Mais on a tendance que c’est plus que cela, notre équipe : ce sont aussi ceux qui déposent des vêtements dans une bulle à vêtements et ceux qui viennent les acheter dans nos magasins. »

Cette belle solidarité se prolonge au-delà de la vitrine. « Nous sommes connus pour la seconde main, mais cette activité nous permet de former des personnes, de leur donner un accès direct à l’emploi, mais elle permet aussi de financer des activités sociales du type de l’hébergement de personnes sans-abris : nous avons aujourd’hui trois maisons d’accueil, des services sociaux de première ligne et de l’accompagnement en logement pour des personnes qui sont à la rue. »

Le premier Trends Impact Award

Voilà le projet global que les premiers Trends Impact Awards ont salué en 2022. « Par rapport aux multiples défis auxquels nous faisons collectivement face aujourd’hui, on se demande quelles solutions nous avons. Nous avons présenté ce projet aux Trends Impact Awards : ensemble, de petits riens en petits riens, on peut réaliser de grandes choses. Vous pouvez contribuer par vos achats à notre recherche d’impact social et environnemental : vous permettrez à des personnes de se former, à d’autres d’avoir un hébergement temporaire… C’est aussi se demander ensemble comment éviter d’amasser et de produire toujours plus de déchets. L’industrie textile, c’est 10% des émissions de CO2 à l’échelle de la planète. »

L’appel à candidature est aujourd’hui lancé pour la deuxième édition des Trends Impact Awards. Pour les Petits riens, cette consécration fut bénéfique. « Ce prix a été très important pour nous. Pour l’anecdote, il est arrivé le jour de notre 85e anniversaire. Mais il y aussi un enjeu de reconnaissance très important pour le travail des équipes. C’est l’ensemble des travailleurs des Petits Riens qui sont reconnus pour leur travail. Mais c’est aussi une forme d’encouragement et de signal. »

Un encouragement pour faire face aux défis immenses de l’heure. Mais aussi parce que le projet des Petits Riens doit se réinventer sans cesse. « Nous sommes toujours à l’écoute de l’évolution des publics que c’est une entreprise d’économie sociale, précise Emmanuel Bawin. Nous sommes aussi confrontés à la réalité de marché. Il y a dix ans, on se battait pour dépoussiérer l’image de la seconde main. Aujourd’hui, la seconde main devient de plus en plus tendance, on a de plus en plus de jeunes. Mais toutes les marques s’y mettent. » D’où une tension sur le marché et des trésors d’imagination pour y faire face, d’autant que tous les coûts explosent.

Une question de survie : les Petits Riens ouvrent ce week-end leur trentième magasin à Louvain-La-Neuve et en ont déjà relocalisé six pour toucher davantage de gens.

Emmanuel Bawin évoque dans notre Trends Talk les graves difficultés auxquelles font face les entreprises d’économie sociale, dont certaines sont au bord du précipice, et les solutions pour y faire face. Un rendez-vous à ne pas manquer, ce week-end sur Canal Z.