Les femmes plus souvent indépendantes complémentaires que les hommes

La vente, la consultance et la formation figurent parmi les activités complémentaires les plus populaires en Belgique. Les femmes optent plus fréquemment pour ce statut que les hommes, selon une étude menée par le guichet d’entreprises Xerius.

La Belgique compte plus de 300.000 indépendants à titre complémentaire, avec une croissance annuelle moyenne de 4,6% entre 2013 et 2023. Environ 50.000 Belges se lancent chaque année dans une activité complémentaire. Près de la moitié (48 %) ont ouvert leur entreprise en personne physique via Xerius. L’étude révèle également que les femmes indépendantes exercent plus souvent ce statut que les hommes.

Cette tendance s’est encore accentuée en 2024, avec une augmentation de 8 % du nombre de femmes indépendantes complémentaires. Les dix activités les plus enregistrées l’année dernière concernent la vente, la consultance, la formation, le jardinage, l’informatique, l’infirmerie, la psychothérapie, l’horeca, le journalisme et les soins esthétiques.

La consultance plébiscitée

Chez les hommes, la vente est l’activité la plus plébiscitée, tandis que les femmes privilégient la consultance. L’âge moyen pour débuter une activité complémentaire est de 36 ans, mais Xerius souligne que des indépendants de tous les âges se lancent dans une activité complémentaire. La répartition des tranches d’âge reste relativement équilibrée entre les indépendants à titre principal et ceux à titre complémentaire.

“Le statut d’activité complémentaire permet d’accéder à l’entrepreneuriat de manière sûre et stable”, explique Stéphanie Gowenko de Xerius. “Se lancer immédiatement en activité principale peut donner l’impression de faire un grand saut.” À l’inverse, environ 21.000 indépendants complémentaires ont cessé leur activité en 2023, principalement parmi les moins de 30 ans (22,1% du total) et les 30-39 ans.