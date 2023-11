Les faillites dans l’horeca sont au plus haut

Le nombre de faillites dans l’horeca belge a atteint, en octobre, son plus haut niveau en cinq ans, ressort-il d’un rapport publié vendredi par l’office belge de statistique Stabel. Au total, 209 établissements horeca ont déposé le bilan, contre 233 en octobre 2018.

Ce secteur a comptabilisé 535 pertes d’emploi le mois dernier. Il faut remonter à juin 2023 pour trouver un nombre plus élevé (542).

Globalement, 1.025 faillites, tous secteurs confondus, ont été comptabilisées par les tribunaux d’entreprise en octobre. Il s’agit d’une augmentation de 3,6% par rapport à septembre (989). En Flandre, cette augmentation est de 4,9% par rapport au mois précédent tandis qu’elle atteint 5% au sud du pays.

Pas que l’horeca…

En plus de l’horeca, trois autres secteurs sont concernés par une hausse des faillites. Il s’agit des activités spécialisées, scientifiques et techniques (89 faillites), de l’agriculture et de la pêche (11 faillites) et des « autres services » (185 faillites).

En ce qui concerne le nombre de pertes d’emploi enregistré en octobre 2023, il s’élève à 2.707, ce qui correspond à une augmentation de 21,2% par rapport au mois de septembre 2023 (2.233). Cette augmentation est de l’ordre de 16,1% en Flandre et 59,4% en Wallonie.