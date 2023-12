Les entreprises freinent leur politique d’investissement

Les sociétés ont revu à la baisse leur politique d’investissement tant dans l’industrie manufacturière que dans les services aux entreprises, révèle mercredi une enquête semestrielle de la Banque nationale de Belgique (BNB).

La Banque nationale conduit une enquête sur les investissements deux fois par an, au printemps et à l’automne. Celle d’automne, menée du début d’octobre à la mi-novembre, interroge les dirigeants d’entreprise sur l’orientation de leurs investissements durant l’année qui vient de s’écouler (augmentation, stabilité, diminution) et sur leurs intentions en la matière pour l’année à venir.

Dans l’industrie manufacturière, l’indicateur des investissements s’établit à 6 points pour l’année 2023 et s’inscrit en nette chute par rapport au solde net pondéré (42 points) qui ressortait des résultats de l’enquête menée au printemps dernier. « Les entreprises ont donc fortement freiné leur politique d’investissement pour cette année comparativement aux intentions exprimées un semestre plus tôt », observe la BNB.

Pour l’année 2024, les intentions d’investissements des dirigeants d’entreprise de l’industrie se raffermiraient cependant quelque peu.

Avec un score à 13 points, l’indicateur pour 2023 dans le secteur des services aux entreprises s’avère plus favorable que dans l’industrie. Il s’est néanmoins détérioré par rapport aux résultats de l’enquête du printemps dernier, au terme de laquelle il atteignait 33 points. S’agissant des perspectives pour 2024, l’indicateur est assez stable, à 14 points, ponctue la BNB.