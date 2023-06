Les entreprises belges parmi celles qui utilisent le plus les réunions en distanciel

En plus de faire partie des pays où les entreprises utilisent le plus la visioconférence, la Belgique est aussi un des pays qui compte le plus grand nombre d’entreprises équipées pour les réunions en distanciel.

La pandémie de Covid 19 a complètement modifié les modèles de travail et conduit de nombreuses entreprises à se tourner vers les réunions en visioconférence, pour pallier la distance physique tout en maintenant une cohésion.

La pandémie est passée, mais pas les réunions en visio. Les travailleurs se sont habitués à ce mode de réunion qui offre une plus grande liberté de déplacement. Ainsi, l’an dernier, une entreprise européenne sur deux comptant au moins 10 employés a organisé des réunions en distanciel.

Et parmi les États membres, la Belgique fait partie des pays où les entreprises ont le plus utilisé cet outil, bien au-dessus de la moyenne européenne. Ainsi, dans notre pays, 64% des entreprises utilisent la visioconférence pour leurs réunions, ce qui la place au 6e rang européen.

Les pays nordiques sont les plus friands de ce mode de réunion, puisqu’au Danemark, en Finlande et en Suède, près de 80% des entreprises utilisent la visioconférence. Ces résultats sont issus de la dernière étude Eurostat publiée cette semaine.

Les entreprises belges davantage équipées que leurs voisines européennes

Cette étude illustre aussi l’état de préparation technologique des entreprises pour permettre à leurs employés de travailler à distance, en leur donnant accès à trois types de ressources: le système de messagerie électronique, les documents électroniques, et les applications ou logiciels professionnels de l’entreprise (comme la visioconférence).

Ainsi, l’an dernier, près de six entreprises européennes sur dix employant au moins dix salariés leur proposaient ces trois types d’accès à distance.

En ce qui concerne la taille des entreprises, 91% des grandes entreprises (de 250 salariés ou plus) proposaient ces trois types d’accès à distance à leurs salariés. On descend à 77% pour les moyennes entreprises (de 50 à 249 salariés) et à 52% pour les petites entreprises (de 10 à 49 salariés).

Et c’est justement sur les petites et moyennes entreprises, les PME, que la Belgique creuse l’écart avec ses voisins européens. Si pour les grandes entreprises, le taux d’accès aux outils à distance pour les salariés est relativement similaire (99%, soit 8 points de plus que la moyenne européenne), celui des moyennes entreprises s’élève à 91%, soit 14 points de plus. En ce qui concerne les petites entreprises, le taux monte à 76%, soit 24 points de plus que la moyenne européenne.

La Belgique fait aussi mieux que ses voisins directs tels que la France, les Pays-Bas et le Luxembourg. En France, les taux d’accès aux outils à distance sont de 61% pour les petites entreprises, 84% pour les moyennes entreprises et 96% pour les grandes entreprises. Aux Pays-Bas, dans le même ordre, le pays est à 65%, 87% et 94%. Enfin, au Luxembourg, ces taux sont respectivement de 52%, 76% et 91%. Donc là encore, la différence se compte en dizaines de points.

Les entreprises belges sont donc en avance sur la plupart des pays européens en ce qui concerne leurs équipements et outils informatiques pour les activités en distanciel. Dans l’ère du temps, et pour le plus grand bonheur des salariés.