Les éditions Onlit ressuscitent

Grâce au soutien financier du cofondateur du label de musique PIAS, les éditions Onlit reprennent du service et s’intègrent désormais au groupe Emotions qui se définit comme ‘‘un écosystème dynamique au service de la création artistique’’.

C’est l’ascenseur émotionnel chez les éditions Onlit. Il y a tout juste un an, la maison d’édition belge mettait la clé sous le paillasson, mais aujourd’hui, l’aventure rebondit avec le sourire. Onlit revient en effet sur le devant de la scène littéraire avec le soutien du groupe Emotions derrière lequel se cache un certain Michel Lambot, cofondateur de la célèbre maison de disques PIAS (qui a notamment signé Front 242, dEUS, Girls in Hawaii ou encore Oscar and the Wolf).

En octobre dernier, ce label de musique indépendante belge passait sous le giron d’Universal Music Group, numéro un mondial de l’industrie musicale, laissant désormais beaucoup plus de temps libre à Michel Lambot qui s’était déjà rapproché de Pierre de Mûelenaere, directeur de la maison d’édition Onlit, au moment de la cessation d’activités. Le deux hommes ont travaillé ensemble à un projet commun : le développement du groupe Emotions, un réseau dédié à plusieurs structures – maisons de production cinématographique, éditeurs musicaux, éditeurs littéraires, etc. – qui accompagnent les créateurs dans leur démarche artistique. Concrètement, l’idée est de mettre des ressources, des expertises et des opportunités de collaboration à la disposition de tous les partenaires dans une approche qui se veut transversale entre les différentes sociétés du groupe Emotions (Strictly Confidential SA, les éditions Onlit à Bruxelles, les éditions de l’Herne à Paris, Big Trouble in Little Belgium, etc.).

Rendez-vous le 10 avril

C’est dans cette optique que Michel Lambot participe aujourd’hui à la renaissance des éditions Onlit, avec la complicité de Pierre de Mûelenaere qui reste directeur éditorial de cette maison reconnue pour la qualité de ses publications. Fondée en 2012, Onlit a réuni des auteurs tels que Stefan Liberski, Ariane Le Fort, Véronique Bergen, Patrick Delperdange ou encore Tuyêt-Nga Nguyên, tout en accordant une place privilégiée aux premiers romans et aux nouvelles voix de la littérature.

Un peu de patience, cependant, avec la grande fête littéraire: les éditions Onlit feront officiellement leur retour le 10 avril prochain, à l’occasion d’une soirée de lancement qui célébrera aussi la sortie de Néron rouge, le nouveau roman du plus célèbre des Snuls Stefan Liberski, ainsi que la réédition de Pop de Sophie Museur et de 927 de Tuyêt Nga-Nguyên, deux ouvrages qui avaient souffert de l’arrêt brutal de la maison d’édition en janvier 2024.